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重現鐵達尼華人生還者 「天高海闊」紐約明春首演

記者范航瑜╱紐約報導
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方榮山來自廣東台山下川島，原是海員。1912年，他與七名華人同伴以三等艙乘客身分...
方榮山來自廣東台山下川島，原是海員。1912年，他與七名華人同伴以三等艙乘客身分，從英國南安普敦登上鐵達尼號，準備抵達紐約後轉往貨輪工作，航線通往古巴。(方氏家族提供)

AI摘要

文章摘要整理：

《天高海闊》以鐵達尼號6名華人生還者為靈感，將於2027年2月在紐約PAC NYC世界首演，透過方榮山人生重現華人海員被忽視的歷史。

佩雷爾曼表演藝術中心(PAC NYC)近日公布話劇「天高海闊」(The Unsinkable)完整演員及主創陣容，該劇由高雅竹(Frances Ya-Chu Cowhig)編劇、小川彩(Aya Ogawa)執導，以鐵達尼號六名華人生還者鮮為人知的經歷為靈感，將於2027年2月10日(周三)至3月7日(周日)舉行世界首演，正式開幕場為2月18日(周四)。

這部由中心委約並發展的作品，從17歲的「小方」在沉船當晚落入冰冷大西洋寫起。求生之際，現實與腦海中的記憶、傳說交錯。故事跨越利物浦機房、華埠街巷、古巴甘蔗園，直至1986年芝加哥一家護老院，呈現一名華人海員在漫長歲月中追求尊嚴與愛的歷程。

作品以六名逃過船難、卻長期未受主流敘事重視的華人海員為靈感，運用偶戲、大西洋兩岸的舞蹈傳統及中國戲曲片段，把小方的回憶與夢想搬上舞台。劇情並非只停留在沉船一刻，而是把求生延伸至災難之後的人生。

方榮山來自廣東台山下川島，原是海員。1912年，他與七名華人同伴以三等艙乘客身分，從英國南安普敦登上鐵達尼號，準備抵達紐約後轉往貨輪工作，航線通往古巴。沉船後，他靠攀住漂浮木板獲救，之後繼續在海上謀生，1920年移居美國，做過洗衣及餐飲工作，晚年定居芝加哥華埠，1986年去世。他鮮向家人提及船難，兒子直至他身故多年後，才逐漸得知這段往事。

中文劇名取自生還者方榮山寄給台山下川島親人的書信詩句：「天高海闊浪波波，一條棍子救生我。」高雅竹採用詩句開頭四字命名；英文標題則呼應鐵達尼號啟航時「永不沉沒」的稱號。

高雅竹出生於費城，在北維吉尼亞州、沖繩、台北及北京成長，作品曾於英美多家劇院上演。演員包括姚嘉龍、任鍾晧、張錫安、梁金彬及梅園等。門票可訪問PACNYC.org或致電(212)266-3000訂購。

高雅竹出生於費城，在北維吉尼亞州、沖繩、台北及北京成長，作品曾於英美多家劇院上演...
高雅竹出生於費城，在北維吉尼亞州、沖繩、台北及北京成長，作品曾於英美多家劇院上演。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 該劇將於2027年2月10日至3月7日在佩雷爾曼表演藝術中心PAC NYC世界首演，正式開幕場訂在2月18日，屬於中心委約並發展的作品。

  • 作品以鐵達尼號6名華人生還者為靈感，聚焦長期未受主流敘事重視的華人海員，從沉船求生一路寫到之後的人生與尊嚴追尋。

  • 方榮山來自台山下川島，1912年搭鐵達尼號逃生，之後在海上與美國打拼，晚年定居芝加哥華埠，成為華人海員跨國遷徙與沉默記憶的縮影。

芝加哥 華人 古巴

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