皇后區長發表區情咨文 促廢SHSAT

皇后區長發表區情咨文，促廢除SHSAT、速食店用地建住宅。(皇后區長辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區長理查茲在區情咨文中主張改革或廢除SHSAT，並提出活化店址與停車場興建可負擔住房、擴大超市獎勵計畫等施政方向。

皇后區 長理查茲(Donovan Richards Jr.)13日在法拉盛 發表2026年區情咨文，要求州議會修改或逐步廢除紐約市特殊高中入學考試(SHSAT )，批評以一次考試作為錄取唯一標準，加劇教育機會不平等；他同時提出利用區內速食連鎖店及停車場用地興建可負擔住房，並促市府擴大超市獎勵計畫。

理查茲指出，今年秋季全市八所須參加SHSAT的特殊高中發出逾4000份錄取通知，其中僅140份給予非洲裔學生、261份給予西語裔學生；史岱文森高中(Stuyvesant High School)發出777份錄取通知，非洲裔學生僅獲三份。他形容招生制度「已經失靈」，必須從考試本身著手改革。

他主張州議會修改現行規定，或逐步完全取消SHSAT，同時要求重新檢討為成績略低於錄取門檻的弱勢學生設立的探索計畫(Discovery Program)。他稱，去年795名參與者中，非洲裔及西語裔僅占27%；市府也應增加資源不足社區的考試輔導及課後課程。此前，在2020年競選皇后區長時，他已公開表示「應該改革」。

然而，取消SHSAT多年來是紐約華裔家長高度關注的爭議。前市長白思豪(Bill de Blasio)2018年倡議廢除考試後，不少華裔及其他亞裔家長曾多次集會抗議，主張不應以改變招生族裔比率取代改善初中教育。紐約同源會(CACAGNY)等華人組織亦曾參與訴訟。根據今年公布的錄取數據，亞裔學生獲得56.5%的特殊高中錄取通知。

對於住房，理查茲指出，皇后區共有49家麥當勞、30家漢堡王及15家溫蒂漢堡(Wendy's)，合計94處店址。他促請市府與業者討論，利用這些地點及使用率偏低的停車場興建可負擔住宅，餐廳仍可在新建築底層營業，並以舊金山將麥當勞原址改建住宅為例。

他亦促擴大「FRESH」計畫，透過分區及開發獎勵，鼓勵在缺乏超市的地區設店，並表示區府正與市府研究在皇后區設立市營超市的地點。理查茲另細數威利點(Willets Point)可負擔住房開發，以及教育、就業方面的投資成果，稱皇后區正持續從疫情衝擊中復甦。