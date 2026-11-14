我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

5台語老片紐約放映 諜報、英雄重現

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蒙面俠三部曲的主角平日是報社記者，遇上危機便化身蒙面俠客，騎機車追捕歹徒。圖為電...
蒙面俠三部曲的主角平日是報社記者，遇上危機便化身蒙面俠客，騎機車追捕歹徒。圖為電影「神龍飛俠」。(Metrograph提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約Metrograph將於11月27日至29日放映5部數位修復台語老片，以諜報與英雄故事回顧台語片70年發展。

白虹化身女間諜、報社記者戴上面具打擊犯罪，1960年代台語片的諜報與英雄故事，將於感恩節周末登上紐約銀幕。曼哈頓下東城藝術影院Metrograph定於11月27(周五)至29日(周日)推出「台語片諜報遊戲」(Taiyupian Spy Games)專題，放映「天字第一號」、「六個嫌疑犯」及「神龍俠三部曲」等五部數位修復版台語老電影。

今年適逢台語片問世70周年，這批在海外較少放映的作品，呈現台灣早期商業電影追趕國際潮流的一面。當年007電影風靡各地，台灣影人也將間諜、變裝、秘密武器及蒙面英雄搬上銀幕，拍出以台語演出的冒險故事。

27日(周五)晚6時率先放映的「天字第一號」，由張英執導，1964年推出，白虹、柯俊雄及田青主演。故事以抗戰時期為背景，把愛情、復仇與情報任務交織在一起，描繪神秘間諜「天字第一號」不斷破壞敵方計畫的俠義故事。

28日(周六)晚6時15分放映林摶秋1965年的「六個嫌疑犯」，該片講述一名掌握企業內部秘密、藉此勒索他人的私家偵探遭到殺害，與他有過接觸的人接連成為嫌疑犯。影片以爵士樂、都市生活及錯綜人際關係營造懸疑氣氛，也紀錄下1960年代台北的城市面貌。該片完成後未在當年的院線上映，經修復才讓後來的觀眾重新認識。

29日(周日)的節目則由蒙面英雄接棒，將放映「神龍飛俠」、「月光大俠」與「飛天怪俠」。三片均出品於1968年，由小林悟(Satoru Kobayashi)、邵羅輝及台灣劇組合作，將日本特攝電影的手法帶入台語片，以特殊效果、機關及打鬥設計塑造本土英雄。三部曲的主角平日是報社記者，遇上危機便化身蒙面俠客，騎機車追捕歹徒。

台語片70周年的紀念，源於1956年上映的35毫米電影「薛平貴與王寶釧」。該片帶動製片風潮，開啟台語電影蓬勃發展的年代。依國家電影及視聽文化中心研究，可歸類為台語片的電影約有1200部，中心現存僅約200部，其餘多僅留下文字資料或片段影像。觀眾可至metrograph.com的「Taiyupian Spy Games」專題頁了解更多信息。主辦方表示，三天專題結束後還將安排部分加映場次，後續時間以影院公布為準。

精華 FAQ

  • Metrograph將在11月27日至29日舉辦「Taiyupian Spy Games」專題，主打1960年代台語片中的諜報、變裝與蒙面英雄故事，並放映5部數位修復版老電影。

  • 片單包括「天字第一號」、「六個嫌疑犯」及「神龍飛俠」、「月光大俠」、「飛天怪俠」等。作品結合情報任務、懸疑推理與特攝英雄元素，呈現台語片追趕國際潮流的一面。

  • 70周年源自1956年上映的「薛平貴與王寶釧」，它帶動台語電影繁榮。依研究推估約有1200部台語片，但目前中心僅保存約200部，其餘多只剩文字或片段影像。

間諜 曼哈頓 感恩節

上一則

布碌崙威廉斯堡廉租屋開放申請 217個單位 月租751元起 11/25截止

下一則

近半成人曾與AI聊天 小心洩個資
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

第2屆中國獨立電影節在紐約重新出發 朱日坤片單保密

第2屆中國獨立電影節在紐約重新出發 朱日坤片單保密
新作「都靈之影」紐約首映 賈樟柯致敬電影 探索影像如何連結人心

新作「都靈之影」紐約首映 賈樟柯致敬電影 探索影像如何連結人心
紐約政壇的東亞裔女性 13日曼哈頓放映

紐約政壇的東亞裔女性 13日曼哈頓放映
萬聖節周末票房黯淡 「你能看見一切」續稱霸

萬聖節周末票房黯淡 「你能看見一切」續稱霸

熱門新聞

一名中國籍男子在美居住10年遭ICE逮捕，聯邦法院裁定違反正當程序，下令釋放。示意圖。(美聯社)

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

2026-11-11 16:26
28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 落網兇嫌竟在公立小學任職

2026-11-07 13:47
7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛推拿店命案 華女赤裸遭刺死 店面曾遭投訴「成人場所」

2026-11-08 01:30
黃樂(中)，右為黃仁勳。(路透)

共諜疑雲未平 黃樂又捲美超微走私 曼哈頓聯邦檢察官調查

2026-11-12 16:47
布碌崙一棟建築11日部分倒塌，當地媒體報導有人受困，救援人員在現場展開搜救。(路透)

紐約布碌崙3層樓建築突倒塌 至少2死12傷 消防員徒手挖瓦礫救人

2026-11-11 20:55
唐元雋承認代表中國政府從事間諜活動，被判3年刑期，但獲得緩刑。（本報檔案照）

承認為北京當間諜 旅美民運人士唐元雋獲判緩刑

2026-11-13 15:24

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11