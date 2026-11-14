5台語老片紐約放映 諜報、英雄重現

蒙面俠三部曲的主角平日是報社記者，遇上危機便化身蒙面俠客，騎機車追捕歹徒。圖為電影「神龍飛俠」。(Metrograph提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約Metrograph將於11月27日至29日放映5部數位修復台語老片，以諜報與英雄故事回顧台語片70年發展。

白虹化身女間諜 、報社記者戴上面具打擊犯罪，1960年代台語片的諜報與英雄故事，將於感恩節 周末登上紐約銀幕。曼哈頓 下東城藝術影院Metrograph定於11月27(周五)至29日(周日)推出「台語片諜報遊戲」(Taiyupian Spy Games)專題，放映「天字第一號」、「六個嫌疑犯」及「神龍俠三部曲」等五部數位修復版台語老電影。

今年適逢台語片問世70周年，這批在海外較少放映的作品，呈現台灣早期商業電影追趕國際潮流的一面。當年007電影風靡各地，台灣影人也將間諜、變裝、秘密武器及蒙面英雄搬上銀幕，拍出以台語演出的冒險故事。

27日(周五)晚6時率先放映的「天字第一號」，由張英執導，1964年推出，白虹、柯俊雄及田青主演。故事以抗戰時期為背景，把愛情、復仇與情報任務交織在一起，描繪神秘間諜「天字第一號」不斷破壞敵方計畫的俠義故事。

28日(周六)晚6時15分放映林摶秋1965年的「六個嫌疑犯」，該片講述一名掌握企業內部秘密、藉此勒索他人的私家偵探遭到殺害，與他有過接觸的人接連成為嫌疑犯。影片以爵士樂、都市生活及錯綜人際關係營造懸疑氣氛，也紀錄下1960年代台北的城市面貌。該片完成後未在當年的院線上映，經修復才讓後來的觀眾重新認識。

29日(周日)的節目則由蒙面英雄接棒，將放映「神龍飛俠」、「月光大俠」與「飛天怪俠」。三片均出品於1968年，由小林悟(Satoru Kobayashi)、邵羅輝及台灣劇組合作，將日本特攝電影的手法帶入台語片，以特殊效果、機關及打鬥設計塑造本土英雄。三部曲的主角平日是報社記者，遇上危機便化身蒙面俠客，騎機車追捕歹徒。

台語片70周年的紀念，源於1956年上映的35毫米電影「薛平貴與王寶釧」。該片帶動製片風潮，開啟台語電影蓬勃發展的年代。依國家電影及視聽文化中心研究，可歸類為台語片的電影約有1200部，中心現存僅約200部，其餘多僅留下文字資料或片段影像。觀眾可至metrograph.com的「Taiyupian Spy Games」專題頁了解更多信息。主辦方表示，三天專題結束後還將安排部分加映場次，後續時間以影院公布為準。