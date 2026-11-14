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記錄親子時光 華埠孝情徵文頒獎

記者范航瑜╱紐約報導
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美國全球和平華人聯合會10月31日在位於曼哈頓華埠的紐約中華公所中山紀念堂，舉行...
美國全球和平華人聯合會10月31日在位於曼哈頓華埠的紐約中華公所中山紀念堂，舉行第八屆孝情徵文暨藝術徵稿比賽頒獎典禮。(主辦方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約中華公所舉行第8屆孝情徵文暨藝術徵稿頒獎典禮，透過作文與繪畫鼓勵青年記錄親子時光，並由多位嘉賓談及孝親與文化傳承。

美國全球和平華人聯合會近日在紐約中華公所舉行第八屆孝情徵文暨藝術徵稿比賽頒獎典禮。本屆徵文以「我與父母的快樂時光」為主題，參賽者透過文章與繪畫，記錄與父母相處的生活片段。

比賽分徵文及藝術作品兩類，各按年齡分為三個組別。藝術類得獎者主要來自培紅畫室及Tendy Liu藝術中心，作品圍繞親子相處的經驗展開；徵文得獎者包括Rosabelle LaGrotteria、紐約東華協會實習生Tony Zhang及成人組陳美君等，他們從日常生活與成長記憶出發，書寫對父母的感謝。部分獲徵文優等獎的學生在典禮上，登台朗讀作品。

聯合會會長楊淑如在致詞中表示，希望年輕一代透過創作，分享與父母相處的經驗。州眾議員鄭永佳向主辦方頒發褒揚狀。

新澤西新希望學校校長拉格羅特里亞(Lincoln LaGrotteria)擔任主題演講嘉賓，分享自己從為人子女到成為父親後，對父母付出的不同理解，並談到跨世代交流與家庭關係。紐約開平同鄉會會長鄧學源、紐約詩畫琴棋會董事長岑灼槐及紐約黃氏宗親會主席黃華清，也在致詞中分別談及孝親與文化傳承。當日出席嘉賓還包括紐約東華協會主席于金山、富邦基金創辦人傅先清等。

精華 FAQ

  • 本屆比賽以「我與父母的快樂時光」為主題，參賽者透過文章與繪畫，記錄和父母相處的日常片段，表達對親情的感謝與回憶。

  • 獎項分為徵文與藝術兩類，並依年齡分3組；藝術類多來自培紅畫室及Tendy Liu藝術中心，徵文得獎者則包括Rosabelle LaGrotteria、Tony Zhang及陳美君等。

  • 楊淑如盼青年藉創作分享與父母相處經驗，鄭永佳頒發褒揚狀；拉格羅特里亞分享為人子女到成為父親後的體會，並談跨世代交流與家庭關係。

親子 華埠 華人

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