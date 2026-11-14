懷俄明州華埠遭焚28死 CUNY講座揭排華屠殺史

141年前，美國懷俄明州石泉市(Rock Springs)發生排華屠殺事件，至少28名華人遇害，當地華埠幾乎遭焚毀。當代學者透過考古遺址，試圖還原那段歷史。(講座截圖)

AI摘要 文章摘要整理： CUNY講座聚焦懷俄明州石泉市排華屠殺與考古發現，並透過華人家族尋墓故事，呈現早期華人在美遭遇與歷史修復。

141年前，懷俄明州石泉市(Rock Springs)發生排華屠殺事件，至少28名華人遇害，當地華埠 幾乎遭焚毀。考古學者透過出土的燒焦木材、子彈及生活用品，逐步還原這段歷史。紐約市大(CUNY)亞裔研究所(AAARI)近日舉辦線上講座，邀格林內爾學院(Grinnell College)人類學助理教授吳勞拉(音，Laura W. Ng)分享研究成果，並介紹一個華人家庭今年終於尋回先祖墓地、跨越數代完成祭拜的故事。

吳勞拉表示，研究團隊持續調查石泉市與埃文斯頓(Evanston)兩處早期華埠。19世紀70年代起，大批華人受雇於聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)，在當地開採煤礦。部分白人礦工不滿華工接受較低工資及未加入工會，1885年9月2日，石泉市爆發大規模排華暴力事件，暴徒向華人開槍、縱火，造成至少28人喪命，當地華埠幾乎全毀，居民財物也遭搶掠。

吳勞拉說，部分倖存華人逃往約100哩外的埃文斯頓，原以為將被送往舊金山避難，但有些人最終卻又被送回石泉市繼續工作。華埠隨後在原址重建，聯邦政府也派遣軍隊駐守附近長達13年。

由於新華埠覆蓋在遭焚毀的舊址之上，考古團隊只能透過不同土層尋找屠殺痕跡。2025年，研究人員發現一處疑似屠殺前華人住宅的地下室，出土大量燒焦木材、陶瓷器皿及工具，部分遺物可能與當年縱火事件有關。遺址也發現子彈及其他彈藥，為研究當年的暴力事件提供線索。

其他出土文物包括可能盛裝腐乳、醃菜的中國陶罐，以及豬、牛、雞、魚等動物骨骼和羅漢果。吳勞拉表示，團隊希望透過魚骨鑑定，了解早期華人如何從中國或美國其他地區取得食材。

除了考古發現，研究也幫助華人家庭尋回失落的家族記憶。吳勞拉介紹，早年居住於埃文斯頓的華人菜農Lok Chung Chun，來自廣東台山一帶，曾經營商店，後來靠種植蔬菜維生，直到1930年代去世。儘管他曾是當地居民熟悉的人物，後代卻長期不知道其埋葬地點。

研究人員透過墓碑、籍貫資料及中國鄉村族譜尋找線索，最終聯繫上目前定居馬里蘭州及華盛頓州的曾孫輩。今年春天，家屬終於前往埃文斯頓祭祖，準備燒豬、燒鴨及糕點等供品，並依照傳統習俗焚燒紙錢。研究人員還帶領家屬參觀當地博物館，觀看有關先祖的歷史展覽。

吳勞拉說，美國其他地區也曾發生針對華人的暴力事件，但部分遺址已遭城市建設覆蓋。據她所知，石泉市是目前唯一仍積極進行考古調查的排華屠殺遺址。她表示，團隊將持續結合考古、歷史檔案及後代訪談，還原早期華人的生活與遭遇，並協助更多家庭找回先祖的歷史足跡。