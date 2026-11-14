19歲華裔兵陳宇暉紀錄片 11/5紐約影展首映

陳宇暉紀錄片15日紐約影展首映，重回華埠家屬追問真相之路。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紀錄片《What Happened to Danny》聚焦19歲華裔兵陳宇暉在阿富汗遭種族歧視與凌虐後死亡的真相追查，並記錄華埠社區多年來的問責行動。

15年前，在曼哈頓華埠長大的19歲華裔 陸軍二等兵陳宇暉(Danny Chen)在阿富汗服役期間死亡，他生前遭同袍種族歧視 及凌虐的經歷，引發家屬與社區持續要求軍方調查及追究責任。這場延續多年的追尋真相與問責行動，如今成為紀錄片「What Happened to Danny」的主題，由紐約導演江敏詩(ManSee Kong)歷時14年拍攝製作，該片將於15日(周日)在「DOC NYC」紀錄片影展舉行全球首映。

影片追蹤陳家如何尋找答案，以及華埠社區如何把一宗軍營內的死亡事件，帶到國會議員和五角大廈 官員面前。陳宇暉在華埠伊麗莎白街(Elizabeth St.)度過童年，曾就讀公立130小學，並在紐約中華公所上中文及繪畫課。他從下東城的佩斯高中(Pace High School)畢業後加入陸軍，希望日後成為警察。2011年10月3日，他被發現死於阿富汗坎大哈省一處哨塔內。軍方當時稱，初步跡象顯示槍傷是他自己造成的；家屬則追問，他在死亡前的數周究竟經歷何事。

時任美華協會紐約分會會長歐陽蕭安(Elizabeth OuYang)當年轉述軍方調查人員向家屬提供的資訊，指陳宇暉曾遭種族主義辱罵，還被迫在碎石地上爬行，同袍則向他投擲石塊。陸軍其後將一名軍官及七名士兵交付軍事法庭審判，控其虐待下屬、瀆職等不同罪名。其中，一名中士因虐待下屬被判監禁30天、降級及扣薪，另有一名中士因瀆職被判降級及45天不拘禁勞役。

據市議會聽證紀錄，美華協會紐約分會曾發起中英文連署，逾5000人要求軍方公開調查；華埠團體也從陸軍招募站遊行至哥倫布公園(Columbus Park)守夜。其後，民代及社區代表到五角大廈與陸軍高層會面。2014年，伊麗莎白街交堅尼路(Canal St.)與擺也街(Bayard St.)間的路段加掛「陳宇暉路」(Private Danny Chen Way)路牌。

協助製作的紐約媒體藝術機構「Third World Newsreel」表示，江敏詩自2011年開始拍攝，原本出於對華埠社區的關注，後來花了14年才把素材做成長片，於2025年在該機構的進階製作工作坊協助下完成。江敏詩在紐約出生長大，曾共同創立華埠藝術團體「Chinatown Art Brigade」，也曾記錄華埠租戶爭取居住權的過程。這部影片則將鏡頭對準失去兒子的父母以及陪同家屬要求軍方說明的社區人士。

影片長78分鐘，使用英語對白及中文字幕。首映後，江敏詩、製片兼剪輯Samuel J. Rong、歐陽蕭安、陳宇暉表弟陳寶強(Banny Chen)等人將出席映後座談。影展另安排16日晚6時20分在Village East by Angelika、19日下午4時45分在IFC Center放映，16日至29日也提供線上觀影。