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合併2舊館 羊頭灣將建新公共圖書館

記者胡聲橋╱紐約報導
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目前的松柏區圖書館雖然服務各族裔移民，但館藏出借率很低。(谷歌街景圖)
目前的松柏區圖書館雖然服務各族裔移民，但館藏出借率很低。(谷歌街景圖)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙公共圖書館將在羊頭灣新建大型公共圖書館，取代兩座狀況不佳的舊分館，預計2030年開放並提供更完善服務。

布碌崙(布魯克林)公共圖書館(BPL)日前宣布，將在羊頭灣建成一座新圖書館，取代兩個老舊廢棄的本地分館。

按照計畫，新館將於2030年在康尼島大道(Coney Island Ave.)2685號開放，屆時將取代現有的羊頭灣圖書館和松柏區(Homecrest)圖書館。這兩處分館相距不到一哩，都是各自社區的重要組成部分，服務大量移民群體。不過，這兩間圖書館的館藏出借率極低，館舍狀況堪憂。過去三年，松柏區圖書館因建築問題多次被迫暫時關閉，改造工程至少需花費1600萬元；羊頭灣圖書館僅有三分之一符合無障礙標準。此外，這兩個舊館的館舍均為租賃，無法獲得市府贊助的資本改善項目。

為改善現狀，BPL以近5000萬元的價格收購了位於康尼島大道的房產，包含四棟相鄰的商業建築。新圖書館預計比現有分館規模大得多，將配備電腦並提供適合各個年齡層的活動。

BPL總裁兼執行長約翰遜(Linda Johnson)表示，將為羊頭灣社區提供一個「令人振奮、無障礙且設計精美的公共圖書館，使其能夠服務於現在和未來的讀者」，力求「打造一座能夠反映服務對象需求和願望的圖書館」。

據介紹，建設工程計畫於2028年動工。松柏區圖書館租約將於2029年6月30日到期，隨後將關閉；羊頭灣圖書館則計畫於2030年夏季關閉。

BPL旗下另外11 家分館目前正在進行翻新和升級。華特惠特曼圖書館(Walt Whitman Library)將於本月稍後重新開放，卡羅爾花園圖書館(Carroll Gardens Library)將於12月重新開放。其中規模最大的項目是位於皇冠高地(Crown Heights)的東部大道圖書館(Eastern Parkway Library)，將耗資3600萬元進行升級和擴建。

目前的羊頭灣圖書館雖然舉辦豐富的活動，但館舍老舊，無障礙設施不足。(谷歌街景圖)
目前的羊頭灣圖書館雖然舉辦豐富的活動，但館舍老舊，無障礙設施不足。(谷歌街景圖)

精華 FAQ

  • 新館預計於2030年在康尼島大道2685號開放，地點位於羊頭灣，將成為當地新的公共圖書館核心設施。

  • 新館將取代羊頭灣圖書館與松柏區(Homecrest)圖書館，因兩館館舍老舊、無障礙不足，且租賃身分無法申請市府資本改善。

  • BPL以近5000萬元購下新館地產，預計2028年動工；同時旗下另11家分館也在翻新，東部大道圖書館升級擴建經費達3600萬元。

布碌崙 康尼島 移民

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