法拉盛路燈故障數月未修 民代促速改善

法拉盛多處街道路燈長期故障，居民向市府通報後，數月仍未獲修復。市議會副領袖、法拉盛市議員黃敏儀近日致函市交通局長，要求說明路燈維修案件積壓的原因。（黃敏儀辦公室提供）

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛多處街道路燈故障遲未修復，黃敏儀要求市交通局交代積壓與LED短缺原因，並提出加速修復及臨時照明等對策。

法拉盛 多處街道路燈長期故障，居民向市府通報後，數月仍未獲修復。市議會副領袖、法拉盛市議員黃敏儀近日致函市交通局(DOT)局長弗林(Mike Flynn)，要求說明路燈維修案件積壓的原因、LED燈具供應短缺的情況，以及當局將採取哪些措施加快修復。她指出，隨著夏令時結束，天黑時間提前，路燈長期失修已不只是生活不便，更對居民夜間出行構成安全隱患。

黃敏儀表示，她的選區內有居民反映，部分路燈故障後，已多次向市府相關部門通報，卻遲遲未獲處理，等待時間長達數月。交通局曾將部分維修延誤歸因於替換用LED燈具供應不足，但目前究竟有多少案件積壓、何時能夠完成維修，居民仍缺乏明確答案。

她指出，街道照明不足，除了讓居民夜間行走時缺乏安全感，也使駕駛人更難看清路面上的行人、單車及其他車輛，增加交通事故風險。對於需要在清晨或傍晚通勤的居民而言，故障路燈若長期得不到修復，影響尤其明顯。

黃敏儀在信中要求交通局說明目前該區路燈維修積壓的規模，包括尚未處理的故障案件數量，以及造成延誤的具體原因。她也要求當局釐清LED燈具短缺是否仍在持續，並提出解決材料供應問題的方案。針對已經等待數月、短期內仍無法完成維修的街道，黃敏儀則要求交通局研究能否採取臨時照明或其他應急措施，優先處理存在較高安全風險的地點，避免居民在維修期間持續摸黑出行。

此外，她也敦促交通局檢視負責路燈維修的承包商，確保其具備足夠的維修人員、替換燈具及其他必要資源，避免因人力或材料不足，導致維修工作持續延誤。

黃敏儀說，居民最關切的不只是路燈何時能夠修好，也包括市府能否提供清楚、可靠的維修時間表，而不是在通報故障後，長時間無從得知處理進度。