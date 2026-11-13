漏水多年難解、管理權惹議 法拉盛公寓業主組委員會自救

業主委員會今年10月12日召開特別業主會議。(受訪者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛一棟共管公寓因多年漏水、保安與管理爭議延燒，業主質疑董事會與管理方運作不透明，遂聯合成立委員會並擬召開特別會議改選管理。

每逢大雨，法拉盛 41大道一棟公寓的5B住戶就得擔心家中漏水。樓上陽台滲水、浴室天花板反覆修補，找過水管工，也花錢重新裝修，問題卻始終沒有解決。這只是Madison Eight Tower多名業主近年來面臨的困擾之一。隨著維修、大樓安全及管理費的爭議不斷出現，部分業主決定聯合成立委員會，希望改變多年來的管理現況。

這棟位於41大道143-26號的共管公寓建於2008年，共11層，包含住宅及商用單位。5B業主表示，家中漏水問題持續多年，管理方每次派人維修，往往只在天花板局部修補，沒有找出漏水源頭。「每補一次粉塵到處飛揚，身心俱疲」，她說。

該住戶曾先後自費500元及800多元聘請水管工，甚至重新整修浴室，後來才發現問題疑似出在樓層間老化的水管接頭。今年6月大樓更換水表後，又出現多戶管線堵塞的情況，住戶多次聯繫管理方，卻屢次遇到維修人員未如期到場，讓她質疑管理效率。

其他住戶也有類似不滿。8A業主范太太表示，據居民群組反映，大樓曾發生信箱及包裹遭拆、陌生人進入地下車庫及大廳過夜等情況，監視系統也一度長時間無法正常運作。住戶曾要求改善保安措施，但未獲滿意回應。

除了居住品質，一樓商業單位業主Hongjie Jiang則因產權文件問題，與建商及政府部門交涉近14年。

Jiang表示，2012年花費逾92萬元購入1A、1B及1C三個單位，卻發現建商提供的修訂後產權比例表(Schedule B)，與市財政局(DOF)紀錄不符。財政局紀錄仍使用8.9656%的原始比例，而修訂後文件列出的比例為6.9029%。他表示，多年來不斷反映，問題至今未解決。2023至2024稅務年度又因大樓違規罰單問題，據稱失去部分房地產稅減免，三個單位合計支付逾4萬元房產稅。

這些爭議讓業主開始質疑大樓的管理方式。業主代表董小姐指出，大樓開始出售至今約15年，據她所知，僅召開過四次業主大會。董事會選舉程序不透明，住戶也難以掌握管理費及公共支出的使用情況。

她指稱，鄭氏家族相關人士作為大樓開發商，長期透過關聯公司掌握董事會、物業管理及維修業務，業主缺乏有效監督管道。10B業主朱小姐也表示，管理費及額外攤派費用持續增加，維修問題卻未見改善，讓部分住戶決定推動改選董事會。

董小姐表示，持有合計超過50%共有權益的業主已聯合成立委員會，並安排於10月12日召開特別業主會議，希望透過選舉重新參與大樓管理。

根據紐約州檢察長辦公室的公寓管理指引，建商何時須移交董事會控制權，須依相關法律及公寓銷售計畫條款判斷。

對於這些業主而言，漏水可以修、設備可以換，但多年來反覆出現的問題，讓他們更在意究竟由誰決定大樓如何管理，以及住戶能否參與這些決策。如今業主已開始組織起來，能否真正改變管理方式，仍有待觀察。

本報已就維修、管理費、董事會及產權文件等爭議向管理方聯絡人Alan Cheng尋求回應，截至截稿前尚未收到回覆。

法拉盛41大道一公寓樓長期存在管理糾紛，部分業主成立委員會，試圖重新參與管理事務。(記者戴慈慧╱攝影)