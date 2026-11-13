追思孫中山 紐約和統會倡統台革命未成功

紐約中國和平統一促進會12日在法拉盛舉辦孫中山誕辰160周年紀念活動，僑團代表、社區人士及文藝演出人員於活動現場合影。（記者戴慈慧/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約和統會在法拉盛紀念孫中山誕辰160周年，活動中多位僑領出席，中領館與主辦方均強調一個中國與兩岸和平統一，並將孫中山精神連結至統一議題。

為紀念孫中山誕辰160周年，紐約中國和平統一促進會12日下午在法拉盛 舉辦紀念活動，邀集僑社代表、台僑及社區人士參與。中國駐紐約總領事館副總領事孫麗萍出席致詞，強調「一個中國」原則及推動兩岸和平統一的重要性。

儘管當天下雨，仍有多位僑領及社區人士出席，包含前州眾議員 孟廣瑞及州眾議員金兌錫辦公室的代表。現場並安排文藝表演。

紐約和統會會長焦聖安致詞時，回顧孫中山在中國近代革命史上的角色，並多次引用中國共產黨領導人對孫中山的評價。他提及1956年毛澤東在人民日報發表的「紀念孫中山先生」一文，並以宋慶齡參與中華人民共和國建國初期政治事務的經歷，將其闡釋為孫中山精神在中共當局領導下的傳承。

焦聖安表示，將孫中山所述之「革命尚未成功，同志仍需努力」的理念延伸至兩岸統一議題，認為實現中華民族復興，需要完成中國統一。他並指責民進黨當局「百般阻撓」，不讓台灣人參加紀念活動，但現場仍有多位台僑冒雨參與。不過，他未提出具體的阻撓案例。

中國駐紐約總領事館副總領事孫麗萍則表示，孫中山一生致力於民族獨立、民主自由及國家統一，所倡導的「天下為公」與「振興中華」理念，仍有現實意義。她引用孫中山有關國家統一的論述，指出「統一是中國全體國民的希望」，並將此與當前兩岸關係相連結。她表示，在中國共產黨領導下，中國的國家發展取得成就，但「祖國完全統一大業」仍有待完成。她希望在場人士堅持「一個中國」原則、反對分裂，深化兩岸民間與文化交流，並透過海外僑界向國際社會介紹中國與兩岸和平發展的故事。