中華公所紀念孫中山誕辰160周年 僑團代表追思、籲傳承精神

紐約中華公所紀念孫中山誕辰160周年，僑領追思革命歷史、籲傳承精神。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約中華公所舉行孫中山誕辰160周年紀念大會，僑團代表追思革命歷史，並呼籲海外華人延續孫中山精神與僑社傳統。

紐約中華公所12日於其中山紀念堂舉行孫中山誕辰160周年紀念大會，僑團代表及社區人士出席，追思孫中山的生平與革命事業。中華公所主席伍銳賢在致詞時，亦分享十年前尋訪香港 革命史蹟的經歷。

紀念大會由中華公所、中國國民黨美東支部駐紐約分部及紐約華僑學校共同舉辦。現場先後奏唱美國與中華民國 國歌，與會者向兩國國旗及孫中山銅像行三鞠躬禮，僑團代表分別獻上花籃。

伍銳賢表示，自己喜愛歷史，約十年前曾專程到香港屯門的中山公園及青山紅樓參觀，了解當地與辛亥革命的淵源。他向來賓展示當時拍下的照片，介紹紅樓附近曾有革命人士活動的歷史，並談及這處紀念地點的歷史意義。

青山紅樓位於昔日支持孫中山的商人李紀堂所設之青山農場舊址，長期被香港親中華民國團體視為革命紀念地，過去每逢雙十節均有人在附近升旗、集會。2020年「港區國安法」生效後，部分紀念活動被取消；紅樓亦長期面臨失修及保育爭議。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強致詞表示，孫中山推動革命、建立共和的過程中，海外華僑提供重要支持。他肯定中華公所自1883年成立以來、所堅持扮演的歷史角色，並感謝各僑團長年參與紀念活動、延續相關精神。

皇后區雙十國慶籌備委員會主任委員王金智回顧孫中山的三民主義、五權憲法及建國方略，認為其思想對後來的制度建設與交通發展影響深遠。他亦談到，受此思想影響，華人在當今全球科技、醫學及工程等領域均取得了重要成就。新澤西州雙十國慶籌備委員會主任委員林郁翠則強調，當年海外僑胞有錢出錢、有力出力，就是期盼年輕一代繼續參與僑社事務，傳承前人的理念。

華人策劃協會人瑞中心主任伍寶玲分享家族與孫中山革命年代的淵源。她回憶，1967年移居美國後，一直對華埠有深厚感情，早年獲中華公所及僑界支持，投入紐約第二學區教育事務，義務服務18年，並曾推動喜士打街(100 Hester Street)第131初中以孫中山命名。她表示，前輩留下的「天下為公」精神，亦應體現在為社區下一代爭取教育機會上。

身為郵票收藏愛好者的伍銳賢，並向三位講者頒贈1961年美國發行的孫中山紀念郵票，每份50枚。這款郵票於1961年10月10日發行，紀念中華民國成立50周年，圖案印有孫中山肖像及青天白日徽章。

紐約中華公所，主席伍銳賢向嘉賓贈送自己收藏的孫中山紀念郵票。(記者劉梓祁╱攝影)