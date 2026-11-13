布碌崙公寓倒塌八死 目擊民眾回憶驚險過程

布碌崙一棟三層樓建築於11日倒塌，造成至少八人死亡、17人受傷。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙弗萊布許公寓倒塌釀8死，現場救援與封鎖持續進行，居民、商家與家屬回憶驚險過程，並要求徹查工地施工與建築安全。

布碌崙 (布魯克林 )弗萊布許(Flatbush)公寓樓倒塌事故發生後，距離大樓周邊的街道被全面封鎖，但仍有不少居民在此觀望、祈禱並等待後續消息。事發當下目擊過程的商家亦遺憾地表示，當天許多人因為放假而待在家，「這恐怕是最糟的情況。」

12日上午，警員、消防員、緊急救援人員及警員來回穿梭，許多家屬裹著毛毯在人行道上守候一夜，等待親人消息，現場亦有民眾在為罹難者祈禱。居住在隔壁大樓的莫辛(Ali Mohsin)表示，有好幾個平常一起在雜貨店聊天的建築工人在事故中過世了，「熟悉的面孔就這樣沒了，很令人難過。」

居住在離事發地點五個街區的劉先生表示，自己在家時並未聽到任何聲響，直到看見新聞後才得知此事。11日整夜，他都能聽到救護車、消防車與直升機不斷傳出的鳴笛與聲響。他回憶，當下看到新聞的時候「蠻傻眼的，很難想像沒有地震的紐約居然會發生這種事。」

劉先生來自台灣，他表示，大樓倒塌這種情況在地震頻傳的台灣時有所聞，但他自從搬來紐約後從未經歷過這樣的事件。他說，這起事件也敲醒他的警鐘，「會讓我更有防範意識，以前從來沒想過要在家裡擺防災包，但這次之後我會考慮準備應急的計畫，或是去回顧一些以前在台灣教的地震自保觀念。」

在事故現場附近經營家具店已30年的卡塞德(Shawn Kased)回憶，事發時他在店內聽到一聲巨響，「聽起來像貨車輾過減速丘，也像車禍」，接著感到一陣震動。大約20秒後他走出店外，發現大樓已經倒塌、四周塵土瀰漫。他表示，消防員一、兩分鐘內就趕到，他親眼看到救援人員從瓦礫中救出幾名孩童，送上救護車。

卡塞德說，事故當天適逢退伍軍人節，學校放假，不少人也沒上班，「大家都在家，這是當下最糟的情況」。他表示， 該街區很有文化氛圍，居民彼此熟識、待人友善，大多都是早出晚歸、辛勤工作的人們。「他們本來就已經很辛苦了，現在還要承受這些痛苦」。他雖然不認識倒塌大樓裡的住戶，但仍然掛心無辜受害的居民。「當局必須查清事故原因，並賠償受害家庭所受的痛苦。」

卡塞德推測，大樓倒塌可能和後面的工地有關。他指出，該工地已施工一段時間，噪音一直困擾附近居民，他推測是開挖太深，導致大樓地基崩塌。他說，當局應加強監督工地施工。此外，他聽說這棟大樓已有近百年歷史，認為老舊建築也需要更多檢查。他並呼籲社區團結，「不要互相指責，而是一起幫助受傷的人，並避免未來再發生這樣的事」。

市應急管理辦公室與紅十字會已在弗萊布許大道1401號的基督教青年會(Flatbush YMCA)設立接待中心。截至12日上午6時，紅十字會已為七戶、共14名成人及五名兒童登記緊急援助，包括臨時住宿。為配合搜救，周邊水管已關閉，約100棟建築受影響。弗萊布許大道克拉倫登路(Clarendon Rd.)至貝德福大道路段封閉，市府呼籲民眾避開該區。

直至12日，現場工程團隊仍在進行清理作業。(記者馬璿／攝影)

大樓倒塌後，工程團隊與警消人員仍在周邊持續作業，亦可看見大樓仍遺留的一側。(記者馬璿／攝影)