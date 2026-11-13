布碌崙公寓倒塌8死 相鄰工地曾兩度遭罰

現場已圍起封鎖線，民眾在一旁為受影響住戶祈禱。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙弗萊布許公寓倒塌釀8死18傷，事故地點鄰近工地曾兩度違規受罰，倒塌建物本身也積欠大量住房違規，相關單位正調查責任。

布碌崙 (布魯克林 )弗萊布許(Flatbush)一棟三層樓公寓大樓11日下午倒塌，整棟墜入相鄰建築工地的開挖基坑，造成八人死亡、18人受傷。市樓宇局(DOB)紀錄顯示，該工地今年3月曾因未設安全防護遭勒令停工，業者4月仍違令施工再遭開罰；倒塌的大樓本身倒塌前也有98項住房違規未改正。樓宇局已對工地發出全面停工令，並與執法單位展開調查。

倒塌的大樓位於弗萊布許大道(Flatbush Ave.)1321號，鄰近貝德福大道(Bedford Ave.)路口，於11日下午4時01分倒塌。根據市府資料，該樓一層為商業空間，樓上兩層共有四戶公寓。市樓宇局長蒂加尼(Ahmed Tigani)表示，事發時工人正在與倒塌大樓相鄰的貝德福大道2625號空地開挖，準備興建新大樓。該工地持有有效的開挖及地基工程許可，事發後當局已對工地發出全面停工令，所有工程許可也已暫停。

市樓宇局紀錄顯示，該工地開發團隊曾有違規施工紀錄。該局發言人魯丹斯基(Andrew Rudansky)表示，今年3月工地拆除原有的單層建築時，承包商未設置防護網、防護棚等保護鄰近建築的必要安全措施，樓宇局因此發出停工令並開罰；4月檢查員發現業主無視停工令繼續拆除，再度開罰。相關問題改正後，停工令於8月全面解除。

物業紀錄顯示，該地塊由一家與費許曼(Robert Fischman)及斯威默(Judy Swimer)有關的有限責任公司持有。費許曼今年6月曾致函鄰近房東，通知即將開挖空地興建新公寓樓，信中所列電話與他在布碌崙經營的工業五金行Berkoff Supply相同。費許曼、Berkoff Supply員工與斯威默皆未回覆置評。

根據向樓宇局提交的建築圖，開發商去年12月原計畫興建三層樓建築，今年9月改提九層樓方案，蒂加尼表示新方案尚未獲批，但開挖工程已取得許可。據NBC報導，新建案為5萬6000平方呎的住商混合大樓，一樓規畫為超市，上方八層為住宅。

LMW Engineering Group工程師Jeiming Wang提交的結構圖要求進行大規模開挖支撐工程，以鋼材、木材及混凝土支撐，防止鄰近建築倒塌；開挖承包商須以震動監測儀追蹤震動、在周邊建築安裝裂縫計監測位移，並在特別檢查員監督下進行目視檢查及通報。負責支撐工程的承包商Townhouse Builders業主Waisbrod(Mordchai Waisbrod)今年9月取得許可，但這些措施是否確實執行，仍不清楚。

倒塌的大樓屬另一業主法拉德(Olufemi Falade)所有。市府資料顯示，該樓倒塌前共有98項未改正的住房違規，包括電線不安全、消防灑水系統供水不足、缺少煙霧偵測器、停水及臭蟲等問題。法拉德長期有樓況惡劣紀錄，2006年曾因另一棟樓的鼠患及電線外露等違規，遭法官判入獄12天。倒塌物業自2017年以來，至少五度因積欠市府費用進入稅務留置權拍賣程序。

布碌崙一棟三層樓公寓發生倒塌事故，隔日現場仍有眾多消防人員持續搜救。(記者馬璿／攝影)

布碌崙弗萊布許一棟三層樓公寓倒塌，現場仍可見到房屋一側遺留的住戶個人物品。(記者馬璿／攝影)

事發現場周邊的加油站也被封鎖線圍住。(記者馬璿／攝影)

目前當局仍在調查事發原因，搜救團隊估計救援行動將持續至少三天。(取自FDNY)

布碌崙弗萊布許一棟三層樓公寓倒塌，造成至少八人死亡、17人受傷。(取自FDNY)