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法拉盛羊年遊行 華商會曝活動路線

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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法拉盛華人(工商)促進會10日宣布，2027年農曆新年大遊行將於2月6日(周六)...
法拉盛華人(工商)促進會10日宣布，2027年農曆新年大遊行將於2月6日(周六)上午11時舉行。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛華商會宣布明年2月6日舉行農曆新年大遊行，將有舞龍舞獅與花車表演，並設室內慶祝活動，警方也將配合維安與交通疏導。

法拉盛華人(工商)促進會10日宣布，2027年農曆新年大遊行將於明年2月6日(周六)上午11時舉行，以舞龍舞獅、花車及傳統文化表演等迎接羊年。遊行將從法拉盛37大道出發，途經友聯街、三福大道、緬街、39大道等，最後抵達皇后飛越廣場(Queens Crossing)。遊行結束後，下午1時至3時，將在天廣新天地(Tangram)舉行室內慶祝活動。

華商會首席顧問杜彼得表示，農曆新年大遊行始於1997年，30年來，參與的機構與團體也愈來愈多，活動多年仰賴警方、市府、市清潔局及各界志工等協助，每年均需提前數月展開籌備。他也強調，農曆新年不僅是華人社區的節日，更是最能代表亞裔文化的盛事，希望藉助遊行，讓不同文化背景的民眾認識並體驗農曆新年的傳統，並展現法拉盛多元族裔共融的特色。

109分局局長喬杜里(Karam Chowdhury)介紹，為確保活動安全，警方預計部署約120名警員及80名輔警。遊行當日上午8時起，北方大道及羅斯福大道之間的友聯街路段將率先封閉，供花車及遊行團體集合。上午10時15分起，三福大道、緬街、39大道及周邊部分路段也將實施交通管制，禁止車輛進出。此外，遊行期間公車將改道，預計下午2時至2時30分逐步恢復正常交通。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，在政治分歧與社會變化頻繁的時代，社區更需要如華商會一般持續、穩定且值得信賴的組織，以及像農曆新年大遊行這樣延續多年的活動，讓居民感受到社區的凝聚力。

州眾議員金兌錫(Ron Kim)表示，自己參與法拉盛新年遊行已有約25年，從實習生、幕僚到民選官員，見證活動持續發展。遊行已成為法拉盛重要的觀光及經濟推動力量，不僅吸引民眾走進社區，也帶動周邊商業活動。州眾議員布朗斯汀(Edward Braustein)、市議員黃敏儀、李琳達(Linda Lee)、國會議員孟昭文、州參議員劉醇逸代表等與會。

主辦方表示，歡迎各族裔團體及居民參與，有意加入的團體，須在明年1月27日前提交申請。花車參與費維持2500元，其他車輛為1000元，活動贊助費為2000元。更多詳情及報名，可致電(718)353-2320查詢。

精華 FAQ

  • 活動將於明年2月6日周六上午11時舉行，從法拉盛37大道出發，沿友聯街、三福大道、緬街、39大道前進，最後抵達皇后飛越廣場Queens Crossing。

  • 遊行結束後，主辦方將在下午1時至3時於天廣新天地Tangram舉辦室內慶祝活動，讓民眾持續參與節慶表演與文化交流。

  • 109分局預計部署約120名警員及80名輔警，並自上午8時起封閉部分路段，10時15分起擴大交通管制，公車也將改道，預計下午2時至2時30分恢復。

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