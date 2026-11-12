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華埠、法拉盛藝術家資助開放申請 每人1500元

記者劉梓祁╱紐約報導
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亞美藝術聯盟宣布，2027年度「我們能做什麼？」藝術家資助計畫即日起開放申請，將...
亞美藝術聯盟宣布，2027年度「我們能做什麼？」藝術家資助計畫即日起開放申請，將選出最多20名紐約市藝術家，支持他們在曼哈頓華埠、皇后區法拉盛及其它社區開展藝術活動。(亞美藝術聯盟提供)

AI摘要

文章摘要整理：

亞美藝術聯盟開放2027年度藝術家資助申請，提供最多20名紐約市創作者每人1500元，在華埠、法拉盛及其他社區推動藝術活動，回應亞裔與移民社區需求。

亞美藝術聯盟(Asian American Arts Alliance)宣布，2027年度「我們能做什麼？」(What Can We Do?)藝術家資助計畫即日起開放申請，將選出最多20名紐約市藝術家，每人提供1500元資助，支持其在曼哈頓華埠、皇后區法拉盛及其它社區開展藝術活動，促進亞裔居民交流、文化認同與跨族裔合作。申請截止日期為明年1月7日。

該計畫於2022年新冠疫情期間設立，最初旨在回應反亞裔仇恨犯罪及反移民情緒升溫所帶來的社區影響，鼓勵藝術家透過創作協助居民建立聯繫。聯盟表示，隨著聯邦政府近來削減社會服務經費，亞太裔及移民社區面臨更大壓力，希望藉由藝術計畫，讓創作者運用自身專長回應社區需要。

根據徵件辦法，2027年度將選出至少14名、最多20名藝術家，每人獲得1500元酬金，分兩期發放。獲選者須於明年2月1日至6月1日期間完成計畫，內容不限藝術形式，可以是為長者舉辦互動音樂表演、帶領青少年製作介紹自身文化的刊物，或透過創意活動促進亞裔與其他族裔居民交流。

申請者須年滿21歲，為紐約市居民，並在計畫實施期間主要居住於市內。除了藝術家，教育工作者、社區領袖及活動組織者亦可申請，藝術團體也符合資格，但獲批的1500元須由合作成員共同分配。

申請者還須符合至少一項地區或計畫條件，包括居住在市議會第一選區或第20選區、服務上述選區居民，或提出能促進跨文化團結的藝術計畫。第一選區涵蓋曼哈頓華埠，第20選區則涵蓋皇后區法拉盛。主辦方強調，不限制藝術創作類別，也不要求申請者具有社區組織工作經驗。

藝術聯盟表示，評選將考量計畫對社區的實際幫助、接觸服務對象的方式、創意及執行可行性，並優先考慮有意與社區建立長期合作關係，以及過去未曾獲得該項資助的申請者。

為協助藝術家接觸居民，聯盟也可為獲選者介紹合作機構。華埠的機構包括且林士果圖書館(Chatham Square Public Library)、大學睦鄰中心(University Settlement)、漢密頓麥迪遜之家(Hamilton-Madison House)及華埠青年會(Chinatown YMCA)；法拉盛則包括Glow Cultural Center、皇后植物園(Queens Botanical Garden)、法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)等。

精華 FAQ

  • 2027年度「我們能做什麼？」計畫即日起受理申請，預計選出至少14名、最多20名藝術家，每人獲得1500元，並以2期發放，協助其在社區執行藝術活動。

  • 申請者須年滿21歲、是紐約市居民，且在計畫期間主要住在市內；藝術家、教育工作者、社區領袖與活動組織者都可申請，並須符合華埠或法拉盛相關地區條件，或提出促進跨文化團結的計畫。

  • 評選將看重計畫對社區的實際幫助、接觸對象方式、創意與可行性，並優先考慮長期合作意願者；獲選者還可獲介紹合作機構，如華埠的圖書館、社區中心與YMCA，以及法拉盛的文化與公園機構。

法拉盛 皇后區 亞裔

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