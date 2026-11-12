紐約華人律師出書 分享18個美國夢故事

「追夢者的美國歷程：18個大時代中的移民故事」由紐約律師林志濤(左)和作家黃莉翔(右)聯合撰寫，講述了18名華人受訪者的移民經歷和追求「美國夢」的心路歷程。(記者許君達╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約華人律師林志濤與作家黃莉翔推出新書，透過18位移民故事呈現華人在美國的掙扎與對美國夢的再思考。

由紐約律師林志濤和作家黃莉翔聯合撰寫的新書「追夢者的美國歷程：18個大時代中的移民 故事」，日前已在包括美國在內的全球華語世界上市。本書選取了18個美國新移民的人生經歷，他們來自不同世代、離開故土前往美國的原因也各不相同。作者表示，本書並非一部書寫「新移民成功學」的作品，而是試圖從人物故事中體現華人移民在美國所面臨的文化衝突、身分認同、孤獨、挫折、自由和對「美國夢」的重新理解。

林志濤來自台灣，在紐約從事移民律師工作已超過20年。在他接觸過的客戶中，每個人都有自己獨特的故事或經歷，其中很多有價值的故事，也許永遠都不會有機會獲得出版、被外人所知。而如果把這些故事串連起來，幾乎能書寫一部華人移民史。

林志濤在美國上學時，曾師從過林培瑞(Perry Link)、高華、許倬雲等名家，曾把歷史學家作為自己的人生理想，而直到今天，雖然職業生涯的走向已完全改變，他依舊對挖掘和紀錄故事頗有興趣。此前，他也曾嘗試過出書、拍影片等方式實現理想，而「追夢者的美國歷程」正是在他已積累下足夠的人物故事後，開始出現的計畫。

林志濤說，他雖然有人物和故事，卻對自己的文筆不甚有信心，因此他向寫作者兼藝文製作人黃莉翔發出了合作邀約。黃莉翔表示，她在收到邀約後，用了近一年的時間約每一名採訪對象坐下來深度訪談，試圖撬動他們內心深處最柔軟的角落。而除了林志濤推薦的人選外，她自己也邀請多名採訪對象，共同構成這本書中的18個主角。

黃莉翔說，在美國，各族裔都有各自的故事，如果華人不書寫自己的故事，「沒有人會替我們寫」。林志濤亦表示，「美國夢」不專屬於少數成功人士，每個人的故事都值得被好好說出來。

「追夢者的美國歷程：18個大時代中的移民故事」由台灣時報文化出版，實體和電子書已在亞馬遜上線發售，全美各地均可購買。