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皇后區動態影像博館 邀華裔藝術家愫君進駐

記者劉梓祁╱紐約報導
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動態影像博物館今秋季邀請加拿大華裔藝術家愫君及其研究工作室「SCILICET」參...
動態影像博物館今秋季邀請加拿大華裔藝術家愫君及其研究工作室「SCILICET」參與駐館計畫。(Museum of the Moving Image提供)

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區動態影像博物館邀請華裔藝術家愫君駐館，聚焦人機共創、生物材料與電子系統的混合電路研究，並以公開活動讓觀眾參與過程。

皇后區阿斯托利亞(Astoria)的動態影像博物館(Museum of the Moving Image)，今年秋季邀請加拿大華裔藝術家愫君(Sougwen Chung)及其研究工作室「SCILICET」參與駐館計畫。愫君長期探索人與機器如何共同創作，此次將進一步研究生物與電子混合電路，以及運用不同材料進行運算的可能性。館方也將透過開放工作室與公共活動，讓觀眾接觸仍在發展中的藝術研究。

愫君自2015年起與機械臂共同繪畫，探索人類筆跡與機器生成線條之間的互動。她曾任麻省理工學院媒體實驗室(MIT Media Lab)研究員。本次駐館研究則把問題推向運算設備本身：當生物過程、活體生物與電子系統被放進同一個實驗，會產生什麼樣的電路？生物材料又能否成為運算的一部分？

館方指出，這項研究此前已私下醞釀約三年，重點包括混合式電路及用於基礎運算的替代材料。研究不僅關注最終製成的設備，也探討人類如何看待與生命系統的關係，以及這些觀念能否改變技術的生產方式。駐館計畫將同時支持愫君的個人創作與工作室的協作研究。

整體計畫自今年10月延續至明年4月，駐館者可使用博物館的專用工作室，並取得相關軟硬體與技術支援。館方把觀眾的參與安排在作品尚未定型的階段，讓藝術家透過工作坊、座談及公開問答分享實驗進度，並將公眾意見納入後續創作與研究。

駐館計畫設於今年6月啟用的MoMI LAB，這處免費向公眾開放的空間設有互動設備、供民眾動手試驗的區域、教室及兩間駐館工作室。館方希望讓民眾直接接觸平日較少有機會使用的技術，了解藝術家如何選擇材料、測試想法，以及試驗結果如何改變作品。

動態影像博物館位於皇后區35大道36-01號。愫君的駐館介紹及相關公共活動資訊，可查閱館方網站movingimage.org/momi-lab/artist-residency。

精華 FAQ

  • 館方今年秋季邀請加拿大華裔藝術家愫君進駐，並由她的研究工作室「SCILICET」共同參與駐館計畫，於MoMI LAB展開研究與創作。

  • 她將延伸人機共創經驗，進一步探索生物與電子混合電路，以及活體材料、替代材料能否參與基礎運算，並思考生物過程如何影響運算設備。

  • 駐館自今年10月到明年4月，館方會安排開放工作室、工作坊、座談與問答，讓觀眾在作品尚未定型時了解研究進度，並提供意見。

皇后區 華裔 加拿大

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