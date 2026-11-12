服役失能退伍軍人自住房地稅 紐約市擬全免

紐約市議會擬讓因服役而永久完全失能、且符合資格的退伍軍人免繳主要住所的房地產稅。(記者許君達╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市議會提出3項退伍軍人法案，核心是讓永久完全失能退伍軍人免繳主要住所房地產稅，並強化可負擔住房資訊公開及性少數退伍軍人服務。

11日適逢退伍軍人節，紐約市 議會公布三項退伍軍人相關提案。其中一案擬讓因服役而永久完全失能、且符合資格的退伍軍人免繳主要住所的房地產 稅。其餘兩案分別要求市府公布退伍軍人申請及入住可負擔住房的情況，以及依法設置性少數退伍軍人聯絡員。

紐約市目前已按服役及傷殘情況，向符合資格的退伍軍人提供部分地稅減免。州法授權地方政府提供全額豁免，但紐約市須先立法，符合州府資格要求的屋主才能享有這項優惠。本次的提案也將豁免合資格住宅的部分特別徵費。提案人莫拉諾(Frank Morano)估計，約4500戶退伍軍人家庭可受惠，市府因此減少的稅收不到500萬元。

在皇后區牙買加擁有住宅的海軍退伍軍人懷特(Sharan White)因健康原因退役，目前靠傷殘福利撫養兩名兒子。她上月在書面證詞中表示，全額免稅不會讓她變得富裕，卻能讓她和孩子住得更安穩。她也呼籲市府把申請程序說清楚，讓符合資格的退伍軍人知道如何取得減免。提案一旦簽署成法，即時生效，但屋主何時能在稅單上看到減免，仍未確定。

另一項提案要求市房屋保護及發展局(HPD)自2027年9月1日起，每年按市管米切爾拉馬(Mitchell-Lama)可負擔住宅項目，公布退伍軍人及其遺屬配偶的申請與入住人數，以檢視現有優先安排的成效。

第三項法案將把性少數退伍軍人聯絡員列為市退伍軍人服務局的法定職位，以協助這部分退伍軍人申請重新審查退伍等級，並轉介政府福利及服務。該局也須在年報中交代服務情況、收到的投訴及求助者遇到的障礙。

市議長朱曼寧(Julie Menin)表示，每名退伍軍人都應能負擔居住開支，有尊嚴地留在他們曾為之服役的地方。三項提案預定12日上午交由市議會退伍軍人委員會表決，通過後再交市議會全體審議。