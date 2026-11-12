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教育、就業、身障支援…州府擴大退伍軍人福利

記者范航瑜╱紐約報導
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州長霍楚(Kathy Hochul)11日退伍軍人節宣布多項教育、就業及身障支援...
州長霍楚(Kathy Hochul)11日退伍軍人節宣布多項教育、就業及身障支援措施，包括自2027至2028學年起，讓符合資格的退伍軍人轉讓剩餘學費補助。(取自州議會Flickr)

AI摘要

文章摘要整理：

霍楚宣布擴大退伍軍人福利，涵蓋學費補助轉讓、CDL筆試豁免及身障住宅改造、地稅與車輛登記等多項便利措施。

紐約州霍楚(Kathy Hochul)11日宣布多項退伍軍人教育、就業及身障支援措施，包括自2027至2028學年起，讓符合資格的退伍軍人把未用完的州學費補助轉給家屬，並加入商業駕照筆試豁免計畫；霍楚同日簽署六項法案，減輕住宅改造、地稅優惠申請及交通負擔。

「退伍軍人學費補助計畫」(VTA)將容許合資格者，把剩餘補助轉給未滿26歲子女、配偶或受其經濟扶養者。現行對象包括服現役至少四年的退伍軍人及符合規定的戰鬥服役者，計畫可用於州內認可的本科、研究所及職訓課程，全日制與兼讀學生均可申請。補助以實際學費或州立大學州內本科學費標準較低者為上限，全年開放申請。本科及研究所申請者須先完成聯邦學生助學金免費申請表(FAFSA)與州學費補助(TAP)申請，再填VTA表格；資格及程序可查hesc.ny.gov/vta。

就業方面，州府加入聯邦「Even Exchange」計畫，讓具備合資格軍中重型設備及車輛操作訓練者，申請商業駕照(CDL)時可豁免筆試，並與既有軍人路考豁免措施配合，協助轉任貨車、公車駕駛。兩類豁免各須符合條件，詳情可查dmv.ny.gov。

身障支援方面，新法授權地方政府減免因服役相關身障而改造住宅的許可、審圖及檢查費，12月1日(周二)起生效，但實際優惠仍須地方落實。州立及市立大學向公眾提供健身房、泳池會員的校區，也須制定身障退伍軍人免費或折扣政策。

其餘新法旨在擴大戰區服役證明、釐清地稅優惠資格、便利合資格失能退伍軍人申請無障礙車牌，以及為現役軍人提前續辦車輛登記。州退伍軍人服務廳另撥15萬元予六家機構推動戶外休閒治療。

精華 FAQ

  • 符合資格者可把未用完的州學費補助，轉給未滿26歲子女、配偶或受其經濟扶養者，適用於州內認可的大學及職訓課程。

  • 紐約州加入聯邦Even Exchange計畫，讓受過軍中重型設備與車輛操作訓練者申請CDL時可豁免筆試，並與既有路考豁免搭配，方便轉職。

  • 新法授權地方減免住宅改造相關費用，並要求提供健身房、泳池會員的校區制定免費或折扣政策；另擴大地稅、無障礙車牌與車輛登記等便利。

霍楚 紐約州

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