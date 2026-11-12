居家護理員1.62億和解案獲批 明年陸續撥款約20萬人受惠

1.62億元居家護理員和解獲批，約20萬人受惠、毋須另行申請。圖為華裔護理員集會抗議24小時工作制，僅示意。(記者許君達╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約聯邦法院批准PPL居家護理員1億6200萬元集體和解，約20萬名現任與離職人員可受惠，款項預計明年初至2027年陸續發放。

紐約東區聯邦法院10日批准一項總額1億6200萬元的集體訴訟和解案，以解決居家護理員指控薪資管理公司「Public Partnerships LLC」(PPL)拖欠工資及未依法提供福利的爭議。原告律師估計，紐約市 及周邊約20萬名現任與離職護理員將受惠，符合資格且未退出和解者毋須另行申請。若無上訴，預計明年初開始發款。

案件由四名護理員於2025年4月提起，與紐約州 自選居家護理計畫(CDPAP)改革有關。這項由聯邦醫療補助(Medicaid)資助的計畫，允許長者及身障人士自行聘請和管理照護員，包括家人與朋友。州府去年4月起改由PPL統一負責全州護理員薪資管理，取代原有多家中介機構，但交接後有護理員反映工時無法正常記錄，工資遲發、短發，甚至無薪可領。

主原告卡爾德隆(Philip Calderon)負責照護患嚴重關節炎的父親。法律援助協會(The Legal Aid Society)表示，他在新制度啟動後持續全職照護父親，卻在提告時仍未收到PPL支付的工資。原告並指，公司提供的醫療福利及有薪休假，未符合紐約州對部分地區居家護理員的薪資平等規定。

依據法院授權通知，和解款包括4050萬元一般損害賠償、2500萬元原撥作基本醫療保險的福利款項、9200萬元累積有薪休假款項，另設450萬元準備金。個人可領金額視工作時數、應得而未領的入職獎金、醫療福利及休假餘額而定；基金亦須支付法院核准的律師費與行政費用。

和解範圍限於2025年3月1日至2026年4月30日期間，在紐約市、納蘇郡(Nassau County)、蘇福克郡(Suffolk County)及威徹斯特郡(Westchester County)透過PPL領薪、提供CDPAP服務的護理員，不包括州內其它地區。未退出和解者，亦將放棄就協議所涵蓋的部分薪資與工時爭議另行起訴PPL的權利。

PPL否認違法，表示和解旨在避免持續訴訟的成本及不確定性。原告律師表示，如無上訴，款項預計2027年初陸續發放。原先使用直接存款者，款項將匯入PPL最後登記的銀行帳戶；以支票領薪者將收到郵寄支票。曾搬家、更換帳戶，或認為符合資格卻未收到通知者，可致電和解管理人Atticus Administration，電話(800)314-2601，或查詢www.publicpartnershipssettlement.com。