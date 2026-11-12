車禍失去雙腿1年半 華男開始練站立 盼能重新行走

車禍失去雙腿一年半後，張先生近日開始使用短型訓練輔具。(受訪者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 車禍截肢後的華裔新移民張先生開始站立復健，盼未來裝上義肢重新走路；妻子重返工作撐起家計，家庭也持續等待賠償案結果。

一年半前，一場嚴重車禍讓華裔 新移民 張先生失去雙腿，從此與輪椅為伴，連日常起居都需要妻子協助。如今，他終於迎來復健新進展，近日開始使用短型訓練輔具，嘗試重新支撐自己的身體。雖然目前仍無法獨自站立，但他每天堅持鍛鍊，盼望有朝一日能裝上正式義肢，重新走路，不再讓妻子獨自扛起家庭重擔。

張先生於2024年5月與妻子、女兒抵達美國，一家三口落腳紐約。他原本靠打零工維持家計，妻子則在美甲店工作。不料2025年5月，他夜間騎乘電單車過馬路時遭遇嚴重交通事故，經多次手術，最終雙腿被從大腿中段截肢。事故後，他長期依靠輪椅，連上廁所都需要妻子協助，妻子也一度被迫停工照顧丈夫及年幼女兒，一家人陷入經濟困境。

車禍失去雙腿一年半後，張先生近日開始使用短型訓練輔具。(受訪者提供)

時隔一年半，張先生近日開始裝上短型訓練輔具，雙手扶著兩側家具支撐身體。他解釋，由於長期坐輪椅，髖部周圍的筋腱逐漸攣縮，雙腿殘肢容易向外側翹起，難以保持正常姿勢，因此目前最重要的就是練習支撐身體，慢慢將緊繃的筋腱拉伸。他說，目前使用的輔具較短，主要是為了避免跌倒，待身體逐漸適應後，才有機會裝上較長的正式義肢，嘗試借助拐杖行走。

生活方面，張先生的妻子今年夏天已重新開始工作，獨自承擔一家三口的主要開銷，包括房租、日常生活及女兒的課後班費用。所幸，家庭經濟較去年略有改善，雖然仍需精打細算，但已能勉強維持基本生活。

社區援助也一直沒有中斷。張先生表示，先前曾為一家人捐贈衣物的熱心人士，後來又送來一輛電動輪椅，讓他在日常生活中方便不少。然而，交通事故相關賠償案件至今仍沒有結果。張先生說，律師曾告知，官司可能需要三至四年，目前仍在等待法律程序進展。

車禍失去雙腿一年半後，張先生近日開始使用短型訓練輔具。(記者高雲兒╱攝影)

談及這一年半的心情，張先生只淡淡形容自己「不好不壞」。「說好嘛，現在好不了；說壞吧，現在也不用上班，靠家人上班這樣維持著。」對他而言，眼下最大的心願，就是讓身體一點點恢復，早日重新走出家門。

若有善心人士希望提供經濟捐助，可自行與當事家庭對接，求助者聯絡電郵[email protected]。