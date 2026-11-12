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退伍軍人大遊行2萬人參加 華人觀眾：沒有軍人就沒有美國

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約華裔美國退伍軍人會隨紐約州分會的方陣一同遊行，整支隊伍逾百人。(圖片由受訪者...
紐約華裔美國退伍軍人會隨紐約州分會的方陣一同遊行，整支隊伍逾百人。(圖片由受訪者提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約退伍軍人節遊行吸引逾2萬人參加，華裔社群熱情觀禮，市府與軍方則在致敬服役者之餘，也提醒社會持續關注退伍軍人處境。

第107屆紐約市退伍軍人節遊行11日下午在曼哈頓登場，隊伍從第五大道交26街出發，向北行至45街，數千名民眾沿途觀看。據主辦方聯合退伍軍人委員會表示，今年共有280多支隊伍、逾2萬人參加遊行。今年適逢美國建國250周年，遊行向兩個半世紀以來的服役者致敬，同時紀念9/11事件25周年。

第107屆紐約市退伍軍人節遊行11日下午在曼哈頓登場，數千名民眾沿途觀看。(記者...
第107屆紐約市退伍軍人節遊行11日下午在曼哈頓登場，數千名民眾沿途觀看。(記者曹馨元╱攝影)

當天上午，世貿中心旁的9/11紀念廣場舉行儀式，向曾在美軍服役的9/11罹難者致敬。志工將黃玫瑰插在刻有罹難者姓名的位置，也在倒影池畔敬獻花圈。美國海軍司令湯瑪斯(Karl Thomas)在致詞時回顧，9/11恐襲後，不少年輕人選擇入伍。今年遊行領隊、曾執行多次太空任務的美國太空總署(NASA)太空人暨退役海軍上校威廉斯(Sunita “Suni” Williams)，也在儀式上致詞。遊行開始前，退伍軍人代表、政府官員及軍方人士另在麥迪遜廣場公園敬獻花圈。今年的遊行榮譽領隊由海軍退伍軍人貝洛(Vicki Bello)擔任。

曼達尼(Zohran Mamdani)首次以市長身分參加遊行。(圖片取自曼達尼X...
曼達尼(Zohran Mamdani)首次以市長身分參加遊行。(圖片取自曼達尼X帳號)

曼達尼(Zohran Mamdani)首次以市長身分參加遊行。他向ABC新聞表示，市府今年已擴大退伍軍人服務，對他們的支持應貫穿全年。曼達尼同日也在社群平台X發文，呼籲正視許多退伍軍人仍面臨的困境，包括無家可歸、孤立及遭遣返的風險；「我們對服役者的責任，不會在他們返鄉時結束」。市議會議長朱曼寧(Julie Menin)及華裔市議員黃友興(Phil Wong)也到場參加遊行。

市議會議長朱曼寧(中)及市議員黃友興(左)也到場參與。(圖片取自市議會官方X帳號...
市議會議長朱曼寧(中)及市議員黃友興(左)也到場參與。(圖片取自市議會官方X帳號)

紐約華裔美國退伍軍人會幹事梅本立(Gabe Mui)介紹，今年該會隨美國退伍軍人協會紐約州分會的方陣一同遊行，整支隊伍逾百人。他說，當天天氣晴好，沿途觀眾也比他印象中更多，現場氣氛熱烈，看到這麼多人到場支持，他感到欣慰。

紐約華裔美國退伍軍人會參加了遊行，幹事梅本立(前排左四)說，當天天氣晴好，現場氣...
紐約華裔美國退伍軍人會參加了遊行，幹事梅本立(前排左四)說，當天天氣晴好，現場氣氛熱烈。(圖片由受訪者提供)

「中華民國榮光聯誼會」今年有約40至50人參加。會長叢國柱說，榮光會自1980年代便開始參加紐約退伍軍人節遊行。83歲的會員容先生曾在國軍陸軍野戰部隊服役逾20年，1989年退役後移民來美。回顧軍旅生涯，他說那段日子「很辛苦、很有價值」。如今他幾乎每年都來遊行，藉此回望曾經的軍人生活。

住在附近的于女士帶著99歲的父親和98歲的母親到場觀看，她說，「沒有這些退伍軍人...
住在附近的于女士帶著99歲的父親和98歲的母親到場觀看，她說，「沒有這些退伍軍人，就沒有今天的美國」。(記者曹馨元╱攝影)

住在附近的華人于女士帶著99歲的父親和98歲的母親到場觀看。她說，一家人雖未曾服役，卻已來看過好幾次。她覺得今年氣氛較為平靜，去年更熱鬧，也更能感受到退伍軍人與民眾之間的情誼。但她每次來看的理由沒有變，「沒有這些退伍軍人，就沒有今天的美國」。

「中華民國榮光聯誼會」今年有約40至50人參加。(記者曹馨元╱攝影)
「中華民國榮光聯誼會」今年有約40至50人參加。(記者曹馨元╱攝影)

遊行中，「退伍軍人爭取和平」(Veterans for Peace)方陣打出反對與伊朗開戰的標語，沿途也有零星觀眾舉牌呼籲停止戰爭、反對對伊朗開戰。紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)同日發布聲明指出，退伍軍人節源於紀念第一次世界大戰結束的「停戰紀念日」。他說，民眾可以既肯定服役人員的勇氣，同時也反對戰爭；政府也應在軍人返鄉後提供實際的支援。「向退伍軍人致敬的最好方式，就是防止戰爭」。

主辦方公布的活動規模為逾2萬名遊行者、280多支隊伍。(記者曹馨元╱攝影)
主辦方公布的活動規模為逾2萬名遊行者、280多支隊伍。(記者曹馨元╱攝影)

今年適逢美國建國250周年，遊行向兩個半世紀以來的服役者致敬，也紀念9/11恐襲...
今年適逢美國建國250周年，遊行向兩個半世紀以來的服役者致敬，也紀念9/11恐襲25周年。(記者曹馨元╱攝影)

精華 FAQ

  • 主辦方表示，今年共有280多支隊伍、逾2萬人參加遊行。活動除向兩個半世紀以來的服役者致敬外，也特別紀念9/11事件25周年，象徵歷史與當代記憶並重。

  • 紐約華裔美國退伍軍人會與「中華民國榮光聯誼會」都組隊參與，另有華人家庭到場觀禮。受訪者多認為氣氛熱烈，並以「沒有這些退伍軍人，就沒有今天的美國」表達敬意。

  • 除致敬服役者外，現場也出現反戰聲音，如「退伍軍人爭取和平」方陣反對與伊朗開戰。市公益維護人則強調，既可肯定軍人勇氣，也應在軍人返鄉後提供實際支持。

華人 曼哈頓 紐約市

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