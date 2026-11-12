皇后區圖書館遭駭一周 法拉盛等7分館電腦恢復

經過近一周搶修，皇后區圖書館館方10日宣布，法拉盛、邱園山等七個分館已恢復公共電腦使用，所有開放中的分館也能正常借還書、使用免費Wi-Fi。圖為法拉盛圖書館（記者戴慈慧／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區公共圖書館遭勒索軟體攻擊後，部分分館已恢復電腦、借還書與Wi-Fi服務，但網站、App及電子資源仍停擺，全面修復時間未定。

皇后區 公共圖書館(Queens Public Library)上周遭勒索軟體攻擊，全區66個分館的網路服務受到影響。經過近一周搶修，館方10日宣布，法拉盛 、邱園山等七個分館已恢復公共電腦使用，所有開放中的分館也能正常借還書、使用免費Wi-Fi。不過，官方網站、手機App 及電子書等數位服務仍未恢復，館方尚未公布全面修復時間。

皇后區圖書館系統本月4日發生大規模網路故障，隨後確認是勒索軟體攻擊所致。當時官方網站、館內電腦、手機App及借還書設備陸續停擺，影響各分館的日常服務。館方經過搶修後，先恢復免費Wi-Fi及借還書設備，近日再陸續開放部分公共電腦。

目前恢復電腦服務的七個分館，包括法拉盛(Flushing)、邱園山(Kew Gardens Hills)、格蘭奧克斯(Glen Oaks)、傑克遜高地(Jackson Heights)、亨特點(Hunters Point)、遠洛克威(Far Rockaway)，以及位於牙買加的中央圖書館(Central Library)。其中法拉盛圖書館是皇后區使用人次眾多的分館之一，不少居民平時利用館內電腦查詢資訊、求職及處理文件。該館在故障期間，工作人員改用紙筆處理日常業務，但列印及帳戶相關功能受到限制。

不過，系統尚未全面恢復。館方指出，目前讀者雖可借書及還書，卻仍無法辦理續借，網站、手機App與電子媒體服務也持續中斷，部分線上及實體活動可能受到影響。根據皇后區公共圖書館公告，館方已取消一般借閱資料的逾期罰款，因此讀者不必因系統故障、暫時無法續借而擔心產生逾期費用。

目前案件正在調查中，尚不清楚駭客如何入侵，也未公布是否收到贖金要求，館方亦未證實讀者個人資料是否外洩。