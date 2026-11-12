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繞過州庇護法 車牌資料恐助ICE追人

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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馬尼斯介紹，Flock等科技公司生產的自動車牌辨識系統(Automatic Li...
馬尼斯介紹，Flock等科技公司生產的自動車牌辨識系統(Automatic License Plate Readers)，透過安裝在路邊的攝影機，記錄車牌號碼、車輛顏色、品牌及外觀特徵，並將拍攝時間、地點一併存入可搜尋的資料庫。警方不僅能追蹤特定車輛，也可能透過跨州共享取得其他地區的紀錄。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

即使紐約州自認為庇護州，警方蒐集的車牌資料仍可能經跨州共享，被聯邦移民執法用來追蹤移民，因此倡議者要求縮短保存期限並加強管制。

即使紐約州被視為「庇護州」，地方警方蒐集的車牌紀錄，仍可能透過跨州資料共享，被聯邦移民與海關執法局(ICE)用來追蹤移民。監控科技監督計畫(Surveillance Technology Oversight Project，STOP)研究主任馬尼斯(Eleni Manis)在日前舉辦的AI與移民政策論壇中指出，地方政府應從源頭限制個資蒐集，呼籲將自動車牌辨識系統的資料保存期限縮短至48小時，避免被濫用。

馬尼斯介紹，Flock等科技公司生產的自動車牌辨識系統(Automatic License Plate Readers)，透過安裝在路邊的攝影機，記錄車牌號碼、車輛顏色、品牌及外觀特徵，並將拍攝時間、地點一併存入可搜尋的資料庫。警方不僅能追蹤特定車輛，也可能透過跨州共享取得其他地區的紀錄。

她舉例，紐約州雪城(Syracuse)雖位於庇護州，當地車牌資料卻曾透過Flock系統遭到與移民執法有關的查詢。雪城市議會今年3月已投票終止與Flock的合約，改用其他供應商。馬尼斯指出，地方政府即使拒絕直接配合ICE，仍可能因資料共享機制，間接協助聯邦執法。

馬尼斯認為，解決問題最有效的方法，是「不要蒐集不需要的資料」。車牌辨識系統或許有尋找失竊車輛等合理用途，但警方沒有必要將所有車輛的行蹤保存數月甚至數年。她主張，資料保存時間應以48小時為限，並嚴格限制跨州共享，要求警員記錄每一次資料庫查詢，以利稽核是否有人替ICE搜尋資料，或將系統用於其他不當目的。

此問題也受到紐約州議會關注。州眾議會9日舉行聽證，討論車牌辨識系統的資料蒐集及使用規範。目前，紐州尚無統一的資料保存及共享標準。部分倡議者支持48小時刪除紀錄的立法方向，但執法部門則認為，過短的保存期限可能妨礙案件調查。

馬尼斯另指出，政府還能向私人資料經紀商購買個人資訊，甚至可能藉此繞過原本需要搜查令的程序。她認為，與其要求每個人自行減少上網、改用現金交易，不如透過立法和訴訟，限制資料經紀商的商業模式。

精華 FAQ

  • 因為地方警方使用的車牌辨識系統會把資料存入可搜尋庫，且可能透過跨州共享外流。即使州政府不直接配合ICE，聯邦執法仍可藉查詢或交換紀錄追蹤特定車輛。

  • 她主張警方不要蒐集不必要資料，車牌辨識紀錄應在48小時內刪除，並嚴格限制跨州共享。同時要記錄每次查詢，方便稽核是否有人替ICE搜尋資料。

  • 州眾議會已舉行聽證，討論資料蒐集與使用標準，但目前尚無統一保存及共享規範。倡議者支持48小時刪除，執法部門則擔心過短期限會影響案件偵辦。

ICE 庇護 紐約州

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