社區購買機會法拍板 保障平價出租房 非營利組織可優先購買

市長曼達尼10日簽署「社區購買機會法」，希望讓社區組織有機會接手這些樓宇，修繕房屋並保留可負擔住房，減少租客因樓宇轉手而被迫搬走的風險。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市長曼達尼簽署COPA，要求特定失修住宅出售前先給非營利組織出價機會，以協助修繕並保留可負擔住房。

部分失修住宅今後出售時，房東須先給非營利組織出價購買的機會，再賣給其他買家。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)10日簽署「社區購買機會法」(COPA)，希望讓社區組織有機會接手這些樓宇，修繕房屋並保留可負擔住房，減少租客 因樓宇轉手而被迫搬走的風險。

這項法律針對的是至少四戶、失修情況達到法定標準的住宅，以及部分已與市府簽訂協議、限制住戶收入的可負擔住房。例如，一棟出租樓長期有嚴重違規、達到法律規定的門檻，業主決定出售時，就須先讓獲市府認可的非營利組織考慮收購。

小房東關心的自住樓宇另有豁免，整棟五戶及以下、業主自己也長住其中一戶的住宅，不受這項法律限制，因此並非所有四戶以上的出租樓都要走這套售樓程序。至於受市府協議限制住戶收入的樓宇，適用範圍則限於不超過100戶的住宅。

新法主要改變的是售樓順序。房東準備出售適用的樓宇時，須先通知市房屋保護與開發局(HPD)及合資格組織，讓這些組織先決定是否出價。房東可以拒絕報價；但若其後一年內打算接受其他買家的報價，便須依規定再給最先出價的合資格組織一次機會，讓它以相同價格和條件買下樓宇。

對租客而言，新法提供的是由社區組織接手樓宇的可能，並非讓每名租客直接取得優先買房權。市府希望透過這種安排，避免失修住宅從一名疏於維修的房東轉到另一名房東手中，讓租客繼續面對設備損壞等問題。

能參與收購的組織須經HPD審核，證明有能力籌錢買樓、修繕及管理住宅，也有維持住房可負擔的經驗。是否能成功接手，仍取決於組織能否籌足資金、與業主談妥交易。業主若能證明售樓要求會造成過度財務困難，也可申請豁免。

較早版本的法案曾於2025年12月遭前市長亞當斯(Eric Adams)否決，曼達尼其後將這項措施列入「逐街築居」(Block by Block)住房計畫，市議會10月以38票支持通過本次版本。新法將於成為法律一年後生效。HPD接下來須公布合資格組織名單，並訂出通知及執行細則，屆時房東可查詢自己的樓宇是否適用。