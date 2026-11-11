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紐約推「漂浮教室」 學生搭船學習海洋生態

編譯馬雯婷╱紐約報導
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紐約市推出全新的「漂浮教室」計畫，讓學生搭乘紐約渡輪，在紐約港上實地認識城市水域...
紐約市推出全新的「漂浮教室」計畫，讓學生搭乘紐約渡輪，在紐約港上實地認識城市水域生態。示意圖（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市推出「漂浮教室」計畫，預計明年起讓數千名學生搭乘渡輪，在紐約港以實地觀察方式學習海洋科學與城市水域生態。

據紐約郵報報導，紐約市公立學校學生明年有望搭船上課。紐約市推出全新的「漂浮教室」計畫，讓學生搭乘紐約渡輪（NYC Ferry），在紐約港上實地認識城市水域生態，透過親身觀察學習海洋科學，讓整座城市成為教室。

這項計畫預計讓數千名幼兒園至12年級學生，在平日離峰時段搭乘渡輪，展開每趟90分鐘的互動式學習航程。這項「海上學校」計畫在近日公布，官員表示，計畫展現了「整座城市都可以成為教室」的理念。

紐約市經濟發展公司（NYCEDC）營運長帕克（Jeanny Pak）在布碌崙(布魯克林)大橋公園表示，「有些最有意義的學習，往往發生在校園圍牆之外。」

這項水上教室由「十億牡蠣計畫」（Billion Oyster Project）、紐約渡輪、紐約市經濟發展公司及Hornblower Group合作推出。帕克表示，計畫希望善用現有交通設施，開拓更多教育機會，讓下一代從不同角度認識這座城市。

她說，「我們將利用深受市民喜愛的紐約渡輪交通系統，透過水路串聯各個社區，創造教育機會，為年輕人開啟更多發展道路。」

計畫預計明年9月啟動，於每年勞動節至國殤日期間的上課日營運，每天最多安排兩趟航程，每趟約可容納300名學生及教師。學生登上改裝後的渡輪後，將分成小組，由「十億牡蠣計畫」的教育人員帶領，依不同年齡層安排課程，認識海洋生物、氣候韌性，以及維持紐約港運作的人員與相關產業。

課程內容包括閱讀航海圖、檢測水質及觀察活體生物，讓學生透過實際操作學習海洋科學，將課本知識轉化為親身體驗。弗雷奧利表示，「我們會帶上活牡蠣和其他小型生物，讓學生近距離觀察並辨認牠們。」

「十億牡蠣計畫」希望在2030年前接觸100萬名學生，並以透過渡輪教室每年接待1萬名學生為目標。目前教師可透過「十億牡蠣計畫」網站報名，預約參加2027年的漂浮教室航程。

精華 FAQ

  • 計畫讓公立學校學生搭乘紐約渡輪，在紐約港上課與觀察，透過航程中的互動教學認識海洋生態、氣候韌性與港口運作，將城市水域直接變成教室。

  • 計畫預計明年9月啟動，於每年勞動節至國殤日期間的上課日運作，平日離峰時段出航；每趟約90分鐘，單趟可容納約300名學生及教師。

  • 學生將閱讀航海圖、檢測水質、觀察活體生物，並由教育人員帶領認識海洋生物與相關產業；十億牡蠣計畫目標在2030年前接觸100萬名學生。

布碌崙 紐約市

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