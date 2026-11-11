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霍楚點頭川普教育券 劉醇逸提案制衡

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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紐約州參議員劉醇逸近日提案，擬將紐約州是否參與川普政府聯邦教育券計畫的決定權，由...
紐約州參議員劉醇逸近日提案，擬將紐約州是否參與川普政府聯邦教育券計畫的決定權，由州長轉交州教育理事會。圖為州長霍楚(中)在此次選舉日，與劉醇逸(右)一同向選民致意。(記者戴慈慧╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

面對霍楚同意紐約加入川普政府教育券計畫，劉醇逸提案改由州教育理事會決定是否參與，以制衡被批評可能削弱公校的政策。

紐約州參議員劉醇逸近日提案，擬將紐約州是否參與川普政府聯邦教育券計畫(School Voucher Program)的決定權，由州長轉交州教育理事會(Board of Regents)。此前，州長霍楚(Kathy Hochul)已宣布紐約將於2027年加入該計畫，部分公立教育倡議團體反對，擔憂聯邦資金變相補貼私立學校，削弱公立教育資源。

聯邦教育券計畫是去年通過的「大而美法案」的一部分，預計2027年1月實施。根據規定，納稅人向符合資格的獎學金發放機構(Scholarship-Granting Organizations)捐款，可獲得每人最高1700元的聯邦稅額抵免。這些機構再將捐款用於補助符合資格家庭的教育開支，包括私立及宗教學校學費，以及公校學生的課後輔導、特殊教育服務等。各州可自行決定是否參與計畫。

這項政策的爭議在於，雖然公私立學校學生都可能受益，但反對者認為，聯邦政府透過稅收優惠鼓勵捐款，實際上可能將公共資源導向私校，吸引學生離開公校，長期削弱公校的招生及經費。此外，聯邦規則也未賦予州府充分權力，限制補助只發給低收入家庭，或排除有歧視性招生政策的機構。

霍楚月前宣布加入計畫時表示，經過審查聯邦規定，認為這項政策有機會為紐約學生及家庭帶來數百萬元的額外資源，而不會減少州及地方原有的公校經費。天主教學校團體支持其決定。

然而，紐約州聯合教師工會(NYSUT)及市聯合教師工會(UFT)均反對，批評該計畫是以獎學金之名，推動私立教育補貼。州眾議長希士提(Carl Heastie)此前也主張，公共資金應優先支持須對納稅人負責、服務所有兒童的公立學校。

劉醇逸表示，無論川普政府如何包裝，這項政策本質上仍是教育券制度，而紐約州過去經過多年辯論，已拒絕採行此類政策。即使部分公校能獲得補助，計畫的主要意圖仍是資助私校，紐約不應輕易接受。

根據劉醇逸提案，從2028課稅年度起，是否加入聯邦教育券計畫，將由州教育理事會每年決定。該機構也將負責認定哪些獎學金發放組織符合資格，州稅務部門不得在未獲評議會同意下自行參與計畫。

劉醇逸強調，州教育理事會已有逾200年歷史，較能避免受到短期政治因素干擾。州參議員克魯格(Liz Krueger)及傑克森(Robert Jackson)也支持提案，認為重大教育政策應由教育專業機構決定。

精華 FAQ

  • 他主張把紐約州是否參與聯邦教育券計畫的決定權，從州長交由州教育理事會處理，並由該機構每年評估是否加入。

  • 霍楚認為，依聯邦規定審查後，這項計畫可為紐約學生與家庭帶來額外資源，且不會減少州與地方原有的公校經費。

  • 反對者認為，稅收優惠可能引導資金流向私校，吸引學生離開公校，長期削弱公校招生、經費與公共教育的整體資源。

霍楚 劉醇逸 川普

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