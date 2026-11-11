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麥當勞教育博覽會 11月22日招生官剖析大學申請趨勢

紐約訊
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2025年麥當勞教育博覽會活動現場。(本報資料庫)
2025年麥當勞教育博覽會活動現場。(本報資料庫)

AI摘要

文章摘要整理：

2026麥當勞教育博覽會將於11月22日舉行，邀請招生官與教育、理財講師分享大學申請趨勢、課業規畫、助學金資訊及院校互動，協助學生與家長提早準備升學。

大學申請季來臨，學生與家長該如何提早準備、掌握方向？世界日報誠摯邀請您參加「2026麥當勞教育博覽會」，活動將於22日（周日）中午12時至下午4時，在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳（135-20 39th Ave., Fl 2 BR, Flushing）舉行。現場將深入介紹高中階段的課業準備與升學規畫，剖析未來幾年美國大學招生趨勢，並探討學生如何展現個人特色與競爭力，為申請季全面護航。

本次活動講師均具多年實務經驗。前紐約大學招生官、EliteLink創始人兼首席執行官王曾安琪（Serene Wang）將解析當前AI發展對大學招生的潛在影響，分享招生過程的評估方式，並指導學生如何在申請材料中凸顯自身優勢。另一位講師為前紐約大學紐約州教育專員金世芸博士（Dr. Nancy King Wang），她曾任高中英語教師、中文教師、雙語心理輔導教師及副校長，並曾教授大學心理學課程，將分享高中生如何妥善安排課業與升學準備，逐步打造適合自己的申請計畫。

活動亦邀請紐約人壽講師朱歡（Rose Zhu），講解助學金的核心邏輯，協助家庭了解美國大學的真實費用、獎學金與助學金的計算方式、家庭資產對助學金的影響，以及如何提前規劃教育基金，從實務角度幫助家長為孩子的大學教育及早做好準備。

活動內容豐富多元，麥當勞獎學金得主將親臨分享申請歷程與學習心得；現場設有麥當勞品牌體驗區，提供獎學金申請資訊及相關資源，參與者完成現場互動即有機會獲得限量麥當勞周邊禮品，為這場充滿知識與活力的教育盛會留下美好回憶。麥當勞長期致力支持社區教育與青年發展，期盼透過博覽會讓學生與家長掌握最新大學申請資訊，並了解如何運用獎學金資源減輕經濟壓力。

此外，多位大學招生官將到場面對面介紹學校、答疑解惑，參與院校包括史蒂文斯理工學院（Stevens Institute of Technology）、紐約市立大學雷門學院（CUNY Lehman College）等。參加講座即可參與抽獎，獎品為適合大學生活的實用好物，如藍牙耳機、閱讀燈等。

機會難得，歡迎學生與家長踴躍報名參與，為升學之路搶得先機！

精華 FAQ

  • 活動將於11月22日中午12時至下午4時，在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行，重點介紹高中課業準備、升學規畫與未來美國大學招生趨勢。

  • 前紐約大學招生官王曾安琪將談AI對招生的影響與申請優勢呈現；金世芸博士分享高中生課業與升學安排；朱歡則講解助學金、獎學金與教育基金規畫。

  • 現場除有麥當勞獎學金得主分享經驗外，還有招生官與院校面對面答疑、品牌體驗區、獎學金資訊、限量周邊與抽獎，提供實用升學資源。

麥當勞 紐約大學 世界日報

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