馬來西亞旅美聯誼會 歡送駐聯國軍官

馬來西亞旅美聯誼會日前舉行晚宴，歡送即將結束四年任期、返回馬來西亞的駐聯合國代表團陸軍軍官沙姆蘇里上校。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 馬來西亞旅美聯誼會以晚宴歡送駐聯國軍官沙姆蘇里，並感謝其多年支持僑社及國慶活動，同時肯定紐約馬來西亞社區遊行的長年成果。

馬來西亞旅美聯誼會(MAA)日前舉行晚宴，歡送即將結束四年任期、返回馬來西亞的駐聯合國 代表團陸軍軍官沙姆蘇里上校(Col. Shamsuri)，並慶祝今年馬來西亞國慶車隊遊行圓滿落幕。活動除表彰沙姆蘇里長期支持旅美馬來西亞社區的貢獻，也向協助遊行的警方、義工及各界人士致謝。

馬來西亞常駐聯合國代表、大使Nadzirah binti Osman，以及代表團多名官員出席當日晚宴，沙姆蘇里同時擔任馬來西亞旅美聯誼會顧問，過去四年積極參與社區活動，尤其協助每年國慶升旗典禮及車隊遊行，促進旅美馬來西亞僑胞交流。聯誼會當晚頒發「護國先鋒」紀念匾額，感謝他多年來的貢獻。

聯誼會主席邦君雄表示，沙姆蘇里在聯合國任職期間積極參與國際交流，以專業精神履行職責，也長期支持旅美馬來西亞社區活動。他並祝賀沙姆蘇里即將晉升，期盼其未來持續為國家服務。

沙姆蘇里致詞時感謝聯誼會董事會及理事會多年來的支持。他表示，每年舉辦的國慶升旗典禮及車隊遊行，不僅凝聚海外僑胞的向心力，也讓更多美國民眾認識馬來西亞文化，促進兩國民間交流，他期盼旅美僑胞繼續團結，成為馬來西亞與美國之間的友誼橋梁。

聯誼會共同主席廖瑞龍表示，今年國慶車隊遊行約有400至500人參與，包括董事、理事、義工、贊助商家及各車隊成員。這項活動已舉辦約22年，逐漸成為紐約馬來西亞社區重要的年度慶祝活動，除了展現馬來西亞多元文化，也促進不同族裔及社區之間的交流。

廖瑞龍特別感謝紐約市警察局法拉盛109分局多年來協助遊行，並向歷年支持活動的贊助商家、義工、工作人員及車隊成員致謝。