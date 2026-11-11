馬來西亞旅美聯誼會 歡送駐聯國軍官
馬來西亞旅美聯誼會以晚宴歡送駐聯國軍官沙姆蘇里，並感謝其多年支持僑社及國慶活動，同時肯定紐約馬來西亞社區遊行的長年成果。
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馬來西亞旅美聯誼會以晚宴歡送駐聯國軍官沙姆蘇里，並感謝其多年支持僑社及國慶活動，同時肯定紐約馬來西亞社區遊行的長年成果。
馬來西亞旅美聯誼會(MAA)日前舉行晚宴，歡送即將結束四年任期、返回馬來西亞的駐聯合國代表團陸軍軍官沙姆蘇里上校(Col. Shamsuri)，並慶祝今年馬來西亞國慶車隊遊行圓滿落幕。活動除表彰沙姆蘇里長期支持旅美馬來西亞社區的貢獻，也向協助遊行的警方、義工及各界人士致謝。
馬來西亞常駐聯合國代表、大使Nadzirah binti Osman，以及代表團多名官員出席當日晚宴，沙姆蘇里同時擔任馬來西亞旅美聯誼會顧問，過去四年積極參與社區活動，尤其協助每年國慶升旗典禮及車隊遊行，促進旅美馬來西亞僑胞交流。聯誼會當晚頒發「護國先鋒」紀念匾額，感謝他多年來的貢獻。
聯誼會主席邦君雄表示，沙姆蘇里在聯合國任職期間積極參與國際交流，以專業精神履行職責，也長期支持旅美馬來西亞社區活動。他並祝賀沙姆蘇里即將晉升，期盼其未來持續為國家服務。
沙姆蘇里致詞時感謝聯誼會董事會及理事會多年來的支持。他表示，每年舉辦的國慶升旗典禮及車隊遊行，不僅凝聚海外僑胞的向心力，也讓更多美國民眾認識馬來西亞文化，促進兩國民間交流，他期盼旅美僑胞繼續團結，成為馬來西亞與美國之間的友誼橋梁。
聯誼會共同主席廖瑞龍表示，今年國慶車隊遊行約有400至500人參與，包括董事、理事、義工、贊助商家及各車隊成員。這項活動已舉辦約22年，逐漸成為紐約馬來西亞社區重要的年度慶祝活動，除了展現馬來西亞多元文化，也促進不同族裔及社區之間的交流。
廖瑞龍特別感謝紐約市警察局法拉盛109分局多年來協助遊行，並向歷年支持活動的贊助商家、義工、工作人員及車隊成員致謝。
晚宴主要是歡送即將返回馬來西亞的駐聯合國代表團軍官沙姆蘇里上校，同時慶祝今年馬來西亞國慶車隊遊行順利落幕，並向支持活動的各界人士致謝。 他在聯合國任職4年期間，積極擔任聯誼會顧問，協助每年國慶升旗典禮與車隊遊行，促進僑胞交流，也讓更多美國民眾認識馬來西亞文化。 今年遊行約有400至500人參與，包含董事、理事、義工與車隊成員。活動已舉辦約22年，成為紐約馬來西亞社區的重要年度慶典，也強化族群交流。
精華 FAQ
晚宴主要是歡送即將返回馬來西亞的駐聯合國代表團軍官沙姆蘇里上校，同時慶祝今年馬來西亞國慶車隊遊行順利落幕，並向支持活動的各界人士致謝。
他在聯合國任職4年期間，積極擔任聯誼會顧問，協助每年國慶升旗典禮與車隊遊行，促進僑胞交流，也讓更多美國民眾認識馬來西亞文化。
今年遊行約有400至500人參與，包含董事、理事、義工與車隊成員。活動已舉辦約22年，成為紐約馬來西亞社區的重要年度慶典，也強化族群交流。
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