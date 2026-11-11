太空人威廉斯領軍 退伍軍人節遊行今登場

全美規模最大的退伍軍人節遊行將於今日重返曼哈頓第五大道，數以萬計退伍軍人、現役軍人及支持者將參與巡遊。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市退伍軍人節遊行今重返第五大道，逾2萬人參與巡遊；NASA太空人威廉斯任總指揮，並先舉行獻花儀式紀念服役者。

全美規模最大的退伍軍人節遊行將於今(11日)重返曼哈頓第五大道，數以萬計退伍軍人、現役軍人及支持者將參與巡遊，紀念曾為美國軍隊服役的人士。

2026年紐約市 退伍軍人節遊行將於中午12時30分登場，從第五大道交26街出發，沿第五大道向北行進。活動預計持續至下午4時，沿線屆時將實施交通管制，民眾宜乘搭公共交通前往。

遊行由聯合退伍軍人委員會(United War Veterans Council，簡稱UWVC)主辦，是全美規模最大的退伍軍人節紀念活動。主辦方資料顯示，活動將有逾280支隊伍、超過2萬名遊行者、25輛以上花車及逾150輛各式車輛參與，包括各軍種退伍及現役軍人、軍人家庭、服務組織、青年學員、樂隊、摩托車和古董車等。

今年遊行總指揮由美國太空總署(NASA)太空人 威廉斯(Sunita“Suni”Williams)擔任，她是退役海軍上校，曾執行多次太空任務。UWVC主席兼執行主任奧托(Mark Otto)表示，適逢美國建國250周年，威廉斯的奉獻與服務精神，體現退伍軍人節所表揚的價值。

紐約市出生的海軍退伍軍人貝洛(Vicki Bello)則擔任榮譽指揮，她於1985年加入海軍，曾在阿拉斯加及夏威夷服現役，1989年退役後又在布朗士舒勒堡(Fort Schuyler)海軍預備役服役兩年。目前，她在劇場發展基金會(Theatre Development Fund)負責社區及退伍軍人項目。

遊行開始前，主辦方將於上午10時55分在麥迪遜廣場公園舉行年度獻花儀式，由退伍軍人代表、政府官員、盟國代表及軍方高層敬獻花圈。遊行及觀看資訊可至UWVC網站uwvc.org查詢。