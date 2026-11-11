紐約台灣商會慶50周年 創會元老及台灣青商會一同見證

紐約台灣商會8日晚在曼哈頓舉行50周年晚宴，邀集創會元老及紐約台灣青商會幹部，共慶商會成立50周年。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約台灣商會舉行50周年晚宴，回顧創會歷程並由年輕成員承辦活動，凝聚僑界力量，也盼藉交流深化台美及國際經貿合作。

紐約台灣商會 8日晚在曼哈頓迪梅納古典音樂中心(The DiMenna Center for Classical Music)舉行50周年晚宴，晚宴邀集創會元老及紐約台灣青商會幹部，共慶商會成立50周年。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、日本駐紐約總領事片平聰(Satoshi Katahira)及紐約州 參議員劉醇逸等人均出席。

「日本人有俱樂部，猶太人有會堂，台灣人沒有這樣能聚在一起的場合」，創會副會長兼總幹事呂明森回憶，商會初創時，會員來自貿易、醫藥、零售等行業，也有醫師和律師；創會成員從休士頓 等地的台灣同鄉會著手，逐步將商會推廣到更多城市。

呂明森說，如今世界台灣商會聯合總會的網絡遍及全球七大洲、逾70個國家，連結4萬多家台灣企業，而紐約台灣商會是其中的「帶頭羊」。他說，商會一向讓年輕成員接手籌辦活動，「有這樣的傳統，紐約台灣商會就會生生不息，有下一個50年、100年」。

會長張育誠說，今年晚宴由十餘名年輕成員負責活動流程，希望讓他們有機會累積經驗，也為下一代參與商會帶來啟發。他指出，台灣今年8月已是美國第四大貨品貿易夥伴；在地緣政治局勢複雜之際，他希望透過晚宴這類場合，讓各界人士先認識彼此，再尋找合作機會，為台灣拓展對外經貿往來。

李志強說，紐約台灣商會除了促進經貿交流，也曾在台美往來的重要時刻出力。1995年，時任總統李登輝訪問母校康乃爾大學，商會便曾提供協助。他也提到，美國聯邦部門今年6月聯名致函各州及企業，鼓勵擴大與台灣的往來，在他看來，這也說明台灣不僅是美國的朋友，更是「至關重要的夥伴」。

晚宴上，李志強向商會創會理事彭良治頒發台灣行政院政務顧問聘書。劉醇逸及片平聰亦先後致詞。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強說，紐約台灣商會除了促進經貿交流，也曾在台美往來的重要時刻出力。(記者曹馨元／攝影)

會長張育誠強調，台灣已是美國第四大貨品貿易夥伴，他希望商會能為台灣更多拓展對外經貿往來。(記者曹馨元／攝影)