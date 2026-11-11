世界藝術中心「願景共享」展 長島開幕

開幕式上，世界藝術中心董事長卡林(右三)、紐約美術協會會長雷克斯博士(左二)與部分參展藝術家及嘉賓。（世界藝術中心提供）

AI摘要 文章摘要整理： 「願景共享」藝術展在紐約長島開幕，集結9位中外藝術家60餘件作品，以多元媒材探討共同願景，展期至12月5日。

世界藝術中心「願景共享」藝術展日前在紐約長島 紐約美術協會畫廊開展，展覽以「願景」為主題，展出周瑛瑾、朱者赤、愛德華·哈里斯、朱文、徐唯辛、李成舉、格拉迪斯、苑福章、艾力·哈里斯等九位中外藝術家的60餘件作品，展期將持續至12月5日(周六)。

「願景共享」是世界藝術中心持續多年的主題展覽，此前已舉辦過十場。該系列展覽最早在巴爾的摩啟動，此後每年在全球不同城市舉辦，2018年走進法國巴黎，2022年在中國上海，本年度展覽落地紐約長島，由紐約美術協會美術館承辦。

本屆參展藝術家的風格迥異，但都試圖把個人經驗與共同願景融入其藝術作品中，通過當代抽象、油畫、肖像、水墨、版畫、書法等多種藝術形式，呈現出藝術家對共同願景的思考與表達。

周瑛瑾和朱文的當代抽象畫氣勢開闊、色彩濃重，畫面意境深遠；朱者赤的油畫風格變化較多，從女性人體到結構表現，顯示出紮實的繪畫功底；格拉迪斯的人物肖像略帶俏皮，又透出微妙的人性意味；苑福章的當代水墨畫有八大山人的印跡，吸引了不少觀眾駐足。

本次展覽將持續至12月5日，展覽地址為1 Flowerfield Bldge #15, St. James, NY 11780，更多詳情可撥電至(929)527-4549。