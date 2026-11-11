法拉盛黑蝙蝠中隊特展 年逾90歲前隊員親述祕密任務

法拉盛華僑文教服務中心將在13至15日舉行「黑蝙蝠中隊」特展。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 黑蝙蝠中隊特展將於13日至15日在法拉盛登場，並邀請年逾90歲前隊員李國瑞於14日現身分享冷戰時期的秘密偵察任務。

曾在冷戰時期執行高風險空中偵察任務的中華民國 空軍「黑蝙蝠中隊」，其神祕歷史將透過珍貴史料在紐約重現。紐約台灣同鄉聯誼會將於13日(周五)至15日(周日)，在法拉盛 紐約華僑文教服務中心舉辦黑蝙蝠中隊特展，並於14日(周六)下午舉行專題講座，邀請年逾90歲的前黑蝙蝠中隊成員李國瑞親自分享當年的經歷，帶領民眾回顧一段鮮為人知的航空情報史。

黑蝙蝠中隊是中華民國空軍過去執行特殊任務的部隊，以夜間飛行與高風險偵察行動聞名。在冷戰局勢緊張的年代，隊員肩負蒐集情報等任務，經常必須在險峻環境下飛行，其經歷也見證了當時兩岸軍事對峙與國際情勢的變遷。

此次特展將透過歷史資料，介紹黑蝙蝠中隊成立的背景、執行過的艱難任務、使用的飛機機型及中隊成員名單，讓參觀民眾從不同面向了解這支特殊部隊的歷史。對於許多未曾親身經歷冷戰年代的年輕世代而言，也是一個認識台灣近代軍事史的機會。

展覽日期為13日至15日，專題講座則訂於14日下午1時30分舉行，地點均在法拉盛紐約華僑文教服務中心，地址為41路133-32號。活動由紐約台灣同鄉聯誼會主辦，歡迎僑界及對航空、軍事歷史有興趣的民眾踴躍參加，相關資訊可致電(646)610-3190洽詢。