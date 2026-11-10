皇后區公車改線逾一年 MTA稱車速、準點率提升

法拉盛緬街公車站尖峰時段常擠滿候車乘客。（記者戴慈慧／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區公車改線逾一年後，MTA公布車速與準點率改善，部分路線通勤時間縮短，但乘客仍盼尖峰加班次並改善站點安全。

皇后區 公車路線大幅調整逾一年，大都會運輸署(MTA )日前公布最新成效，指出改線後公車速度及準點率均有改善，部分路線乘客每趟可節省五分鐘以上。

根據MTA公布的數據，比較2025年與2026年春季的營運表現，皇后區平日普通公車平均速度提升1.7%，非尖峰時段增加近2%。全市車速改善最多的25條路線中，有24條位於皇后區，另有41條皇后區路線的速度提升至少3%。

皇后區公車路網改造自2025年夏季分兩階段實施，目的是改善公車速度緩慢、路線重複及轉乘不便等問題。此次改造新增17條路線，並將25條調整為新型快速路線(Rush Routes)，透過減少主要幹道上的停靠站，縮短行車時間。

以服務東北皇后區的Q36號公車為例，乘客從小頸(Little Neck)長島鐵路車站前往牙買加(Jamaica)，行車時間比改線前縮短超過六分鐘。MTA也指出，改線後有額外12萬4000名皇后區居民可享有上午6時至晚上9時每10分鐘一班的公車服務。

不過，住在法拉盛20年的王先生表示，雖然公車班次大致準時，但上下班尖峰時段仍相當擁擠。他平時經常搭乘Q15號公車，認為班次算多，但下班時常遇到車廂客滿，偶爾剛抵達車站就看著公車開走，必須再等約10分鐘才有下一班。

王先生也曾遇過公車因乘客太多而過站不停的情況，建議MTA在尖峰時段增加班次，改善候車及搭乘體驗。除了車廂擁擠，王先生表示部分公車站旁堆放垃圾桶、垃圾袋及紙箱，有時甚至占用候車空間，影響公車停靠，乘客必須走到車道上搭車，增加安全風險。

他認為，改善公車服務不能只看行車速度與準點率，車站周邊環境及乘客上下車的安全同樣重要。

根據MTA數據，今年5月皇后區有71.2%的公車行程在預定抵達時間前後五分鐘內完成，創下排除疫情特殊年份後的最佳紀錄。不過，官方數據反映的是整體營運表現，對每天搭車的居民而言，尖峰時段是否有足夠班次，以及能否安全、順利上下車，仍是最直接的感受。