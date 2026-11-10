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紐約生存手冊／州暖氣費補助開始申請 最高990元

記者曹馨元／紐約報導
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紐約州「家庭能源援助計畫」(HEAP)即日開放申請。(本報檔案照)
紐約州「家庭能源援助計畫」(HEAP)即日開放申請。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州HEAP暖氣補助已開放申請，符合收入與身分條件的家庭可依供暖方式獲得400元至990元不等補助，紐約市民可透過ACCESS HRA辦理。

紐約州「家庭能源援助計畫」(HEAP)即日起開放2026至2027年度申請，協助符合資格的家庭支付冬季暖氣及能源費用。紐約市居民可透過ACCESS HRA辦理，計畫預定明年4月16日截止，但由於補助按申請先後發放，經費用完後便會停止受理。

HEAP不是貸款，受領者無須償還補助，合資格家庭每個供暖季可獲一次常規補助，款項通常直接支付給電力、燃氣或燃料供應商，而非交給申請人。租客及房主都可申請，即使暖氣費包含在房租內，也可能符合資格。

申請資格主要取決於家庭稅前收入及人數，今年一人家庭每月收入上限為3563元，兩人家庭為4659元，四人家庭為6852元。申請家庭亦須符合公民或合資格非公民等身分要求，並提供所需社安號碼資料，是否擁有存款並不決定合資格與否。

領取糧食券(SNAP)、現金援助或部分補充保障收入(SSI)的家庭也可能符合資格，其中部分家庭可自動獲得補助，無須重新申請；不確定者可登入ACCESS HRA查詢。

補助金額視供暖方式及家庭情況而定，自行支付天然氣或電暖費者，基本補助為400元；使用燃油、煤油或丙烷者為990元，使用木材、木粒等配送燃料者為700元。暖氣包含在租金內的家庭，補助通常為21至50元；家中有60歲以上長者、六歲以下兒童或永久殘障人士，還可能獲得額外補助。

紐約市居民可登入accesshra.nyc.gov申請，並使用ACCESS HRA手機程式上傳文件及查看進度。申請時通常須提供住址證明、近期能源帳單或房東出具的暖氣說明、家庭成員最近四周收入證明，以及身分和社安號碼資料。市府一般會在收到完整申請後30個工作日內作出決定。

不便上網者可到HEAP辦公室申請，也可郵寄或傳真表格。需要紙本申請、語言協助或查詢資格者，可致電718-557-1399。若已收到停電或停氣通知，仍可先申請常規HEAP；處理斷供等危機的緊急HEAP預定明年1月4日開放。

精華 FAQ

  • 2026至2027年度HEAP即日起開放申請，預定明年4月16日截止，但因補助採先到先得，若經費提前用完就會停止受理。

  • 資格主要看家庭稅前收入、人數與身分條件，需為公民或合資格非公民，並提供社安號碼資料；領SNAP、現金援助或部分SSI者也可能自動符合。

  • 自行付天然氣或電暖費者可得400元，燃油、煤油或丙烷為990元，木材等配送燃料為700元；紐約市民可用ACCESS HRA申請，也可到辦公室、郵寄或傳真辦理。

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