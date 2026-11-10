才趕走租霸又遇到殺豬盤 華女被騙40萬

紐約一名華女先遇租霸欠租六年，剛剛趕走租霸，卻又遭遇殺豬盤，被騙近40萬元。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約華裔女子Mary先被欠租6年的租霸拖垮，又在情緒低落期遭殺豬盤詐騙，退休金與貸款合計損失近40萬元。

生活在紐約的一名華裔 女性近期遭遇殺豬盤 詐騙，損失近40萬元，不僅把退休積蓄全部賠光，還被騙子引誘著欠下一部分貸款，而在此之前，她才剛剛逐出了一家欠租六年的租霸，可謂禍不單行。該華女表示，她在結束與租霸的糾纏後，身心俱疲，而騙子正抓住了她這個心態急遽變化不穩的窗口期，利用心理攻勢讓她逐漸被控制和擺布，「像被下了蠱一樣」，她希望通過自己的慘痛經歷給其他華人、尤其是年長者敲響警鐘，避免上當。

受害人Mary一家2019年在皇后區 購入一處房產，次年完成裝修後招租。2020年2月，一戶房客入住，結果僅一個月後，該租霸便以新冠疫情爆發為由，開始拒絕繳租，也拒絕遷出，並揚言「有種去法院告我」。經過冗長的訴訟流程，法庭於2024年12月發布驅逐令，但該租霸仍透過免費律師不斷上訴、拖延驅逐程序，在此期間，房屋內其他單元的住戶也在租霸的示範效應下，開始拖欠租金，直到2026年3月，這戶租霸才終於被逐出。

Mary說，根據租約，該租霸每月應付2400元租金，但他直到打包離開，總共只交了一個月租金和相當於一個月租金的押金，「你算算我這六年損失了多少房租？」。而當她終於進入自家家門時，擺在面前的也不出意外地是一片狼籍。

在重新裝修後，Mary對外族裔租客不再信任，希望能找到華人新租客，因此她在「168」中文資訊平台投放了招租廣告。6月30日，一名自稱在加州的男子找上門來。該男子稱自己從事信息技術(IT)行業，在加州有一間公司，希望到紐約拓展業務，因而有租房需求。

Mary表示，當時她的心情複雜，既有「終於趕走租霸了」的舒緩，同時也希望盡快找到靠譜的租客以彌補租霸帶來的巨大損失，而她自己本來也並非警惕性很高的人，「沒想到這世界壞人這麼多」。因此，當她發現主動聯繫她的「租客」符合自己的需求時，更加放下了戒心，很快與對方互動起來。

騙子首先建議Mary使用加密通訊軟體，然後開始詳細詢問房屋設施等方面的細節，同時用她不太能理解的深奧話術介紹「他的工作」，逐漸鞏固Mary對他的信任程度。直到有一次，Mary在聊天中透露了她遭遇租霸的事，騙子則趁機拋出誘餌，稱「我知道一個投資黃金的項目，能幫你挽回損失」。

Mary說，她當時的心防已破，不知為何就開始對對方的話語深信不疑，於是按照騙子的指示，下載了兩個應用程式，然後將自己的積蓄一點點「投資」進去，前後共轉帳26次。在此期間，騙子一再要求她「不要跟家裡人說」，她也如同「被下了蠱一樣」照單全收。

當騙子發現從她身上再也榨不出錢財後，才告訴她「網站被凍結了」，需要「再投入一筆解凍資金」。直到此時，Mary才恍然大悟，但為時已晚。據估算，她為了「投資」，把自己的退休金和保險全取了出來，騙子還引誘她去貸款、甚至借高利貸，最終損失總額接近30萬元，其中還有數萬元是需要償還的貸款。

在發現被騙後，Mary緊急報案並聯絡銀行，試圖挽回一些損失。但她透露，在前往位於法拉盛緬街的花旗銀行(Citi Bank)門店時，卻不僅被拒絕開具報案所需的證明文件，當值員工和經理還對她冷嘲熱諷，令她憤怒。

Mary表示，希望她的經歷能再次給其他華人提個醒。詐騙者都是心理學高手，在面對陌生人時，一定要保持警惕，以減少受騙的風險。