迎退伍軍人節 布碌崙民代徵求表揚人選

AI摘要 文章摘要整理： 寇頓、莊文怡與FIAO將於11月15日舉辦退伍軍人表揚活動，現正向社區徵求在地退伍軍人提名，以向其奉獻致敬。

布碌崙 (布魯克林)州眾議員寇頓 (William Colton)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)與義大利裔美國人組織聯合會(FIAO)將於11月15日(周日)下午2時至4時，在18大道8711號的FIAO社區中心(Il Centro)舉辦退伍軍人表揚活動，目前活動主辦方正向社區居民、商家、團體及民選官員徵求值得表揚的在地退伍軍人人選。

寇頓表示，退伍軍人無私地為國家和人民冒著生命危險，守護大家的自由與生活方式，社會應給予這些默默付出的英雄應有的尊重與榮耀。他指出，許多退伍軍人退役後仍持續為國家和社區貢獻，舉辦這類活動是回饋他們的一種方式，希望選區內的街坊鄰居踴躍提名身邊的退伍軍人，下個月一同表揚他們的貢獻。

莊文怡則是表示，能夠表揚為國服役、為守護自由付出巨大犧牲的勇敢男女，是她的榮幸。「退伍軍人代表社區最好的一面，他們值得我們最深的感謝、尊重與感激，不只是在這個特別的日子，而是每一天。」

欲提交提名者可在2026年11月10日前寄送電郵至[email protected]或[email protected]，或致電寇頓的選區辦公室(718)236-1598。