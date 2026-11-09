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萬聖節、馬拉松⋯地鐵月台擠爆了 客流量創疫後新高

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市地鐵上周迎來創紀錄人潮，10月29日(周四)單日載客472萬人次，創疫情以...
紐約市地鐵上周迎來創紀錄人潮，10月29日(周四)單日載客472萬人次，創疫情以來新高。紐約地鐵示意圖（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約地鐵在萬聖節與馬拉松周末迎來疫後最強客流，但月台擁擠與候車過久也引發乘客批評，MTA則持續推動大規模投資改善系統。

紐約地鐵10月29日(周四)單日載客472萬人次，創新冠疫情以來新高。在隨後的萬聖節與紐約馬拉松周末，搭乘人次也接連破紀錄。與此同時，不少乘客抱怨月台擁擠到達「危險」程度、以及候車時間過長，質疑大都會運輸署(MTA)加開的班次是否不敷使用。

州長霍楚(Kathy Hochul)2日宣布，馬拉松比賽當天，地鐵搭乘人次達314萬，創史上周日最高紀錄，比去年紀錄高出11%；萬聖節周六搭乘人次則達359萬，為2016年以來周六最高紀錄。該周紐約地鐵日均搭乘人次達到419萬，為疫情以來表現最好的一周。

不過，霍楚在社群平台 上慶祝搭乘人次攀升，也引來不少紐約客不滿。一名用戶留言，聯合廣場站與貝德福大道站月台擁擠到危險程度。另一名用戶抱怨，萬聖節後凌晨3時車廂擠得水洩不通，班距卻要20至30分鐘。還有人說，早上8時6號線預估候車時間長達24分鐘，「我走20個街口都比等車快。」

此外，通勤鐵路客流也見回升。今年6月18日尼克隊奪冠遊行當天，長島鐵路(LIRR)與北方都會鐵路(Metro-North)搭乘人次分別達36萬9482與30萬2486，均創疫後新高。

大眾運輸倡議團體乘客聯盟(Riders Alliance)政策與傳播總監皮爾斯坦(Danny Pearlstein)表示，數據證明地鐵依然是串連紐約人的基石，但必須持續投資，才能支撐如此龐大的使用量。據報導，MTA正透過五年資本計畫投入數十億元，採購數百節新地鐵車廂、整修列車維修廠並汰換號誌系統。第二大道地鐵線和旨在串連布碌崙與皇后區的跨區快線(Interborough Express)輕軌建設項目亦在持續推進。

精華 FAQ

  • 10月29日周四，紐約地鐵單日載客472萬人次，創下新冠疫情以來的新高，顯示在大型活動與假日週末前後，地鐵需求明顯回升。

  • 馬拉松當天地鐵搭乘314萬人次，創史上周日最高；萬聖節周六則達359萬人次，為2016年以來周六最高，整週日均419萬人次。

  • 不少乘客指出月台擠到危險、凌晨班距仍達20至30分鐘，甚至有路線預估等車24分鐘，認為MTA加開班次仍不足以消化暴增客流。

萬聖節 地鐵 霍楚

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