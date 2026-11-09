世台基金會青年領袖培力實習結業 成果豐
世台聯合基金會舉辦青年領袖培力實習結業發表，3名台灣青年在紐約9周間參與聯合國相關活動、走訪NGO與外交使團，盼將國際經驗帶回台灣。
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世台聯合基金會舉辦青年領袖培力實習結業發表，3名台灣青年在紐約9周間參與聯合國相關活動、走訪NGO與外交使團，盼將國際經驗帶回台灣。
世台聯合基金會(STUF United Fund)近日在曼哈頓總部舉行「青年領袖培力實習計畫」結業暨成果發表會。三名透過台灣教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」赴紐約實習的青年，分享九周來參與聯合國相關會議、拜訪外交使團及走訪非政府組織的經歷。
世台聯合基金會成立於2009年，長期投入國際公益及聯合國事務，2023年推出「UN Go!」計畫，透過工作坊、夏令營及實習介紹聯合國永續發展目標。本次實習內容涵蓋台灣國際參與、非政府組織(NGO)管理與倡議、跨文化交流及永續發展專案。
從事群眾集資工作的張力堃，近十年曾協助逾25個台灣非營利組織募款。實習期間，他完成五項研究，並走訪四個紐約NGO，了解不同組織如何拓展財源。「紐約有很多人做得很好，我們只需要站在他們的肩膀上，看見其他可能」，張力堃說，他希望把紐約非營利組織的經驗，轉化為台灣公益團體可採用的方法。
大學主修國際關係的彭紫英，2021年共同創立MUN Society Taiwan，透過模擬聯合國及公民教育推動青年參與國際事務。她以「出乎意料」(unexpected)、「開拓眼界」(eye-opening)及「學會謙卑」(humbling)概括這段經歷。
彭紫英表示，實習讓她近距離參與聯合國會議、拜訪各國外交使團，也更了解NGO如何在國際事務中發揮影響。她希望把經驗及國際連結帶回台灣，讓更多青年親身參與國際交流。
畢業於香港大學商業管理學系的葉峻豪，則從布萊恩公園(Bryant Park)、高線公園(High Line)等紐約公共文化空間獲得啟發，研究這些場所如何建造、營運及維持，並成為市民交流及參與文化生活的平台。
葉峻豪表示，國際影響力不只來自正式席次，也來自持續出現、不斷發聲；他希望把紐約經驗帶回台灣，運用於國際參與及公共空間發展。
紐約華僑文教服務中心主任王怡如、駐紐約台北經濟文化辦事處僑務組副主任羅煜棠出席活動，世台聯合基金會副執行長魏正宇向三名學員頒發結業證書。
基金會在曼哈頓總部舉行「青年領袖培力實習計畫」結業暨成果發表會，讓3名赴紐約實習的青年分享9周來的學習成果與國際參與經驗。 他們參與聯合國相關會議、拜訪外交使團，也走訪多個非政府組織，並學習台灣國際參與、NGO管理與倡議、跨文化交流及永續發展專案。 張力堃聚焦NGO募款方法，彭紫英體會國際事務與謙卑學習，葉峻豪則從紐約公共空間看見國際影響力，3人都希望把經驗帶回台灣應用。
精華 FAQ
基金會在曼哈頓總部舉行「青年領袖培力實習計畫」結業暨成果發表會，讓3名赴紐約實習的青年分享9周來的學習成果與國際參與經驗。
他們參與聯合國相關會議、拜訪外交使團，也走訪多個非政府組織，並學習台灣國際參與、NGO管理與倡議、跨文化交流及永續發展專案。
張力堃聚焦NGO募款方法，彭紫英體會國際事務與謙卑學習，葉峻豪則從紐約公共空間看見國際影響力，3人都希望把經驗帶回台灣應用。
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