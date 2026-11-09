我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

世台基金會青年領袖培力實習結業 成果豐

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
三名參與「青年領袖培力實習計畫」的台灣青年，在結業分享會上介紹九周來參與聯合國事...
三名參與「青年領袖培力實習計畫」的台灣青年，在結業分享會上介紹九周來參與聯合國事務及走訪紐約非政府組織的成果。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

世台聯合基金會舉辦青年領袖培力實習結業發表，3名台灣青年在紐約9周間參與聯合國相關活動、走訪NGO與外交使團，盼將國際經驗帶回台灣。

世台聯合基金會(STUF United Fund)近日在曼哈頓總部舉行「青年領袖培力實習計畫」結業暨成果發表會。三名透過台灣教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」赴紐約實習的青年，分享九周來參與聯合國相關會議、拜訪外交使團及走訪非政府組織的經歷。

世台聯合基金會成立於2009年，長期投入國際公益及聯合國事務，2023年推出「UN Go!」計畫，透過工作坊、夏令營及實習介紹聯合國永續發展目標。本次實習內容涵蓋台灣國際參與、非政府組織(NGO)管理與倡議、跨文化交流及永續發展專案。

從事群眾集資工作的張力堃，近十年曾協助逾25個台灣非營利組織募款。實習期間，他完成五項研究，並走訪四個紐約NGO，了解不同組織如何拓展財源。「紐約有很多人做得很好，我們只需要站在他們的肩膀上，看見其他可能」，張力堃說，他希望把紐約非營利組織的經驗，轉化為台灣公益團體可採用的方法。

大學主修國際關係的彭紫英，2021年共同創立MUN Society Taiwan，透過模擬聯合國及公民教育推動青年參與國際事務。她以「出乎意料」(unexpected)、「開拓眼界」(eye-opening)及「學會謙卑」(humbling)概括這段經歷。

彭紫英表示，實習讓她近距離參與聯合國會議、拜訪各國外交使團，也更了解NGO如何在國際事務中發揮影響。她希望把經驗及國際連結帶回台灣，讓更多青年親身參與國際交流。

畢業於香港大學商業管理學系的葉峻豪，則從布萊恩公園(Bryant Park)、高線公園(High Line)等紐約公共文化空間獲得啟發，研究這些場所如何建造、營運及維持，並成為市民交流及參與文化生活的平台。

葉峻豪表示，國際影響力不只來自正式席次，也來自持續出現、不斷發聲；他希望把紐約經驗帶回台灣，運用於國際參與及公共空間發展。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如、駐紐約台北經濟文化辦事處僑務組副主任羅煜棠出席活動，世台聯合基金會副執行長魏正宇向三名學員頒發結業證書。

精華 FAQ

  • 基金會在曼哈頓總部舉行「青年領袖培力實習計畫」結業暨成果發表會，讓3名赴紐約實習的青年分享9周來的學習成果與國際參與經驗。

  • 他們參與聯合國相關會議、拜訪外交使團，也走訪多個非政府組織，並學習台灣國際參與、NGO管理與倡議、跨文化交流及永續發展專案。

  • 張力堃聚焦NGO募款方法，彭紫英體會國際事務與謙卑學習，葉峻豪則從紐約公共空間看見國際影響力，3人都希望把經驗帶回台灣應用。

聯合國

上一則

近期活動

下一則

白石鎮50年糕餅老店 4萬元員工薪資遭竊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

訪羅德島州與華府 台青年團來美交流

訪羅德島州與華府 台青年團來美交流
國際領袖基金會帶領台灣青年領袖 走訪華府、馬州

國際領袖基金會帶領台灣青年領袖 走訪華府、馬州
Hello Taiwan聯手APAICS 推亞裔青年領袖培訓計畫

Hello Taiwan聯手APAICS 推亞裔青年領袖培訓計畫
AZKEF尹氏莊園年會 尹集成倡華人凝聚社區力量

AZKEF尹氏莊園年會 尹集成倡華人凝聚社區力量

熱門新聞

紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

2026-11-02 16:50
紐約州長霍楚(中)3日選舉日上午走訪法拉盛第22公立小學投票所，與市議員黃敏儀(左)、州參議員劉醇逸(右)一同向選民致意。(記者戴慈慧／攝影)

霍楚壓倒性擊敗布萊克曼 連任紐約州長

2026-11-04 06:12
日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡。（記者 胡聲橋╱攝影 ）

日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡

2026-11-05 09:50
28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 落網兇嫌竟在公立小學任職

2026-11-07 13:47
布碌崙華社一住宅發生三級火災，致六死。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池

2026-11-06 06:03
圖為機場免稅店示意圖。（路透）

旅客自助結帳還要多付「員工福利費」？甘迺迪機場挨轟

2026-11-05 15:58

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職