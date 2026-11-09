世台基金會青年領袖培力實習結業 成果豐

三名參與「青年領袖培力實習計畫」的台灣青年，在結業分享會上介紹九周來參與聯合國事務及走訪紐約非政府組織的成果。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 世台聯合基金會舉辦青年領袖培力實習結業發表，3名台灣青年在紐約9周間參與聯合國相關活動、走訪NGO與外交使團，盼將國際經驗帶回台灣。

世台聯合基金會(STUF United Fund)近日在曼哈頓總部舉行「青年領袖培力實習計畫」結業暨成果發表會。三名透過台灣教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」赴紐約實習的青年，分享九周來參與聯合國 相關會議、拜訪外交使團及走訪非政府組織的經歷。

世台聯合基金會成立於2009年，長期投入國際公益及聯合國事務，2023年推出「UN Go!」計畫，透過工作坊、夏令營及實習介紹聯合國永續發展目標。本次實習內容涵蓋台灣國際參與、非政府組織(NGO)管理與倡議、跨文化交流及永續發展專案。

從事群眾集資工作的張力堃，近十年曾協助逾25個台灣非營利組織募款。實習期間，他完成五項研究，並走訪四個紐約NGO，了解不同組織如何拓展財源。「紐約有很多人做得很好，我們只需要站在他們的肩膀上，看見其他可能」，張力堃說，他希望把紐約非營利組織的經驗，轉化為台灣公益團體可採用的方法。

大學主修國際關係的彭紫英，2021年共同創立MUN Society Taiwan，透過模擬聯合國及公民教育推動青年參與國際事務。她以「出乎意料」(unexpected)、「開拓眼界」(eye-opening)及「學會謙卑」(humbling)概括這段經歷。

彭紫英表示，實習讓她近距離參與聯合國會議、拜訪各國外交使團，也更了解NGO如何在國際事務中發揮影響。她希望把經驗及國際連結帶回台灣，讓更多青年親身參與國際交流。

畢業於香港大學商業管理學系的葉峻豪，則從布萊恩公園(Bryant Park)、高線公園(High Line)等紐約公共文化空間獲得啟發，研究這些場所如何建造、營運及維持，並成為市民交流及參與文化生活的平台。

葉峻豪表示，國際影響力不只來自正式席次，也來自持續出現、不斷發聲；他希望把紐約經驗帶回台灣，運用於國際參與及公共空間發展。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如、駐紐約台北經濟文化辦事處僑務組副主任羅煜棠出席活動，世台聯合基金會副執行長魏正宇向三名學員頒發結業證書。