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公園違規擺攤罰單大增 合法業者喊苦

記者曹馨元╱紐約報導
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在曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)路口持牌擺攤的尹春表示，附近長期有不少無...
在曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)路口持牌擺攤的尹春表示，附近長期有不少無證攤販，卻很少看到當局前來監督管理。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約公園內違規擺賣罰單今年明顯增加，合法攤販抱怨執法不公；市府則稱因人流、活動與巡邏擴編等因素，並承諾未來改善管理與擴充牌照。

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)長期表態支持街頭攤販，但市府數據顯示，其上任後，公園內違規擺賣罰單不減反增。部分持牌業者因此質疑，執法過程是否充分區分合法經營者與無證攤販。

據紐約媒體「Gothamist」整理的數據，今年截至9月底，公園執法巡邏隊(Parks Enforcement Patrol，簡稱PEP)共開出2237張違規擺賣罰單，較去年同期增加671張，增幅達43%。公園內各類其他違規罰單亦增至6591張，同比增加59%；其他常見違規包括狗隻未繫繩、飲酒、吸菸及隨地小便。

此外，公園執法人員今年已針對「個人物品無人看管」開出429張傳票，遠高於去年全年的55張，其中市政廳公園占98張。在該處持牌經營的戈登(John Golden)表示，自己至少三度因物品無人看管收到傳票。他說，罰單雖可在聆訊中撤銷，執法人員卻仍反覆開罰。

市長副新聞秘書愛德華茲(Jeremy Edwards)表示，罰單增加涉及多項因素，包括公園人流、擺賣和大型活動增加，以及巡邏人員擴充。市府將繼續協助攤販了解相關規定。

公園與一般街道攤販適用不同制度。持有市府一般攤販牌照，還須另獲公園局許可或場地授權，才能在公園經營。因此，PEP開出的相關罰單除涉及無證經營，也可能源於缺少公園授權、擺位不合規或物品無人看管。

一般街道上的持牌攤販，對執法則有不同看法。在曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)路口持牌擺攤的尹春表示，附近長期有不少無證攤販，卻很少見到當局前來監管。

尹春取得一般攤販牌照已有十年，主要售賣衣物及飾品。她坦言，申領或轉讓牌照都十分困難。而近年網購日益普及，加上周邊無證攤販增加、不同攤位出售的商品愈來愈相似，生意已不如以往。她希望當局依法取締無證經營，保障守法業者。

曼達尼市府今年3月成立街頭攤販服務辦公室，稱攤販是「應當支持的社群」，並承諾減少不必要罰款、推動公平執法。市府明年1月起將發放1萬500張新攤販牌照，展開數十年來最大規模的牌照擴充。

精華 FAQ

  • 截至9月底，公園執法巡邏隊共開出2237張違規擺賣罰單，比去年同期增加671張，增幅達43%。同時，公園內其他違規罰單也明顯上升。

  • 因為公園罰單不一定只針對無證攤販，也可能涉及缺少公園授權、擺位不合規或物品無人看管，部分持牌業者認為執法人員未充分區分合法經營者。

  • 市府今年3月成立街頭攤販服務辦公室，表示要減少不必要罰款、推動公平執法，並預計明年1月起發放1萬500張新攤販牌照，擴大合法經營機會。

罰單 曼達尼 紐約市

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