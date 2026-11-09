長島市人口激增 10年成長近7成
長島市近10年因住宅開發與年輕專業人士遷入，人口、就業與商業活動同步成長，但也使學校、交通與公共設施投資需求更加迫切。
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長島市近10年因住宅開發與年輕專業人士遷入，人口、就業與商業活動同步成長，但也使學校、交通與公共設施投資需求更加迫切。
皇后區長島市(Long Island City)近年住宅大樓林立，人口持續增加。根據長島市合作組織(Long Island City Partnership，LICP)最新社區概況報告，2014年至2024年間，當地人口增加近70%，增幅約為紐約市整體的45倍、皇后區的37倍。
除人口增加外，長島市的工作機會也顯著增加。2013年至2023年間，當地就業人數增加30%，成長速度接近全市同期的兩倍，工作機會總量已超過新冠疫情前水準。
人口結構方面，長島市居民呈現年輕化趨勢，25至39歲為當地人數最多的年齡層。平均每戶人口僅1.91人，顯示單身及小家庭住戶占有一定比重。不過，年輕人新組建的家庭亦占較大比例。報告顯示，當地約有1萬個家庭，其中約兩成有六歲以下子女，凸顯幼兒教育、學校及家庭服務設施的重要性。
長島市合作組織總裁羅斯洛克(Laura Rothrock)表示，人口快速增長主要由年輕專業人士的遷入帶動。當地超過三分之二居民擁有大學或研究所學歷，這一人口特徵也與就業增加及商業人流增長相呼應。
近年長島市住宅開發持續增加，尤其皇后廣場、法院廣場及濱水地區，多棟高樓住宅陸續落成，帶動商業及生活需求。根據今年稍早公布的資料，長島市商業改進區(BID)於2025年迎來44個新商家，今年第一季另有八家開業，反映人口增加帶動餐飲及零售需求。
快速開發也帶來公共設施及生活成本等挑戰。長島市去年通過的OneLIC社區重畫計畫，預計可帶來約1萬4400戶新住宅，並搭配學校、交通、開放空間及其他基礎設施投資。市議員元在熙(Julie Won)先前表示，市府已在OneLIC計畫中承諾投入20億元改善基礎設施，她將持續爭取相關經費到位。
2014至2024年人口近增長70%，成長幅度約為紐約市整體的45倍、皇后區的37倍；2013至2023年就業人數也增加30%，且已超過疫情前水準。 25至39歲是最大年齡層，平均每戶僅1.91人，顯示單身與小家庭占比高；同時約1萬個家庭中，約兩成有6歲以下子女，家庭服務需求不低。 住宅持續興建帶動商家進駐，但也加重公共設施壓力。OneLIC重畫計畫預計增建約1萬4400戶住宅，並需同步投入學校、交通、開放空間與基礎建設。
精華 FAQ
2014至2024年人口近增長70%，成長幅度約為紐約市整體的45倍、皇后區的37倍；2013至2023年就業人數也增加30%，且已超過疫情前水準。
25至39歲是最大年齡層，平均每戶僅1.91人，顯示單身與小家庭占比高；同時約1萬個家庭中，約兩成有6歲以下子女，家庭服務需求不低。
住宅持續興建帶動商家進駐，但也加重公共設施壓力。OneLIC重畫計畫預計增建約1萬4400戶住宅，並需同步投入學校、交通、開放空間與基礎建設。
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