長島市人口激增 10年成長近7成

長島市2014年至2024年間，當地人口成長近70%，增幅約為紐約市整體的45倍。圖為長島市。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 長島市近10年因住宅開發與年輕專業人士遷入，人口、就業與商業活動同步成長，但也使學校、交通與公共設施投資需求更加迫切。

皇后區長島市 (Long Island City)近年住宅大樓林立，人口持續增加。根據長島市合作組織(Long Island City Partnership，LICP)最新社區概況報告，2014年至2024年間，當地人口增加近70%，增幅約為紐約市 整體的45倍、皇后區的37倍。

除人口增加外，長島市的工作機會也顯著增加。2013年至2023年間，當地就業人數增加30%，成長速度接近全市同期的兩倍，工作機會總量已超過新冠疫情前水準。

人口結構方面，長島市居民呈現年輕化趨勢，25至39歲為當地人數最多的年齡層。平均每戶人口僅1.91人，顯示單身及小家庭住戶占有一定比重。不過，年輕人新組建的家庭亦占較大比例。報告顯示，當地約有1萬個家庭，其中約兩成有六歲以下子女，凸顯幼兒教育、學校及家庭服務設施的重要性。

長島市合作組織總裁羅斯洛克(Laura Rothrock)表示，人口快速增長主要由年輕專業人士的遷入帶動。當地超過三分之二居民擁有大學或研究所學歷，這一人口特徵也與就業增加及商業人流增長相呼應。

近年長島市住宅開發持續增加，尤其皇后廣場、法院廣場及濱水地區，多棟高樓住宅陸續落成，帶動商業及生活需求。根據今年稍早公布的資料，長島市商業改進區(BID)於2025年迎來44個新商家，今年第一季另有八家開業，反映人口增加帶動餐飲及零售需求。

快速開發也帶來公共設施及生活成本等挑戰。長島市去年通過的OneLIC社區重畫計畫，預計可帶來約1萬4400戶新住宅，並搭配學校、交通、開放空間及其他基礎設施投資。市議員元在熙(Julie Won)先前表示，市府已在OneLIC計畫中承諾投入20億元改善基礎設施，她將持續爭取相關經費到位。