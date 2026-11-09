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華裔退伍軍人華埠遊行 向同袍致敬 籲政府社會關注老兵

記者許君達╱紐約報導
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紐約華裔美國退伍軍人會舉辦遊行和紀念儀式，以迎接退伍軍人日。(記者許君達╱攝影)
紐約華裔美國退伍軍人會舉辦遊行和紀念儀式，以迎接退伍軍人日。(記者許君達╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約華裔美國退伍軍人會在華埠舉辦遊行與紀念儀式，向為國犧牲與返鄉的退伍軍人致敬，並呼籲政府與社會加強關注老兵的精神、居住與醫療需求。

紐約華裔美國退伍軍人會8日在曼哈頓華埠舉辦遊行活動，旨在紀念為國捐軀的同袍、並迎接退伍軍人日。參與者包括退伍軍人會、紐約華裔美國退伍軍人婦女會以及子女會共百餘名成員，以及僑社人士、地方民代和中華民國駐紐約外交代表。

遊行隊伍從紐約中華公所出發，經勿街(Mott St)向南，終到位於劉國樑廣場(Kimlau Square)的華裔軍人忠烈坊前，並在忠烈坊前舉行儀式，向退伍軍人致敬。

華裔美國退伍軍人會通常每年在華埠舉辦三次遊行和紀念儀式，分別在國殤日、退伍軍人日以及九一一紀念日前後。主席黃健中表示，自由不是天上掉下來的，需要一代代美國軍人用使命甚至生命去保衛，國殤日旨在紀念那些肩負使命但再也未能回來的英雄、退伍軍人日則旨在表彰那些有幸回到家的英雄。他說，人們習慣於從體育明星或好萊塢大片中尋找英雄形象，但退伍軍人作為真正的英雄，其實就生活在我們身邊，他呼籲社會各界多加關注退伍軍人情況，並透過雇用或照顧生意的方式支持這些身邊的英雄。身為退伍軍人會會員的州眾議員鄭永佳亦表示，退伍軍人為國付出良多，但很多人在退役後，都患上了精神方面的病症，且未能獲得良好診療。他說，近年來全美退伍軍人的自殺率，從平均每日22人減少到了18人，「但還是太多了。」

華埠市議員馬泰(Christopher Marte)表示，紐約市內的退伍軍人普遍面臨居住條件惡劣、食物保障不足、健保資源匱乏等問題，而行政當局對他們投入的資源和服務卻長期不足。華裔市議員黃友興介紹，他今年早些時候曾走訪過皇后區一間退伍軍人安置所，發現諸多問題，目前正在與市議會同仁一起推動市府重視此事並投入更多資源。黃友興還表示，剛剛完成整修的華裔軍人忠烈坊是社區內的一個神聖之所，不可輕易移動，他也把這一立場專門帶到了市議會。

駐紐約經濟文化辦事處副處長張麗賢對華裔美國退伍軍人會長期以來對中華民國的支持表示感謝，並對美國建國250周年以及華裔軍人對保衛美國自由民主生活方式所作出的貢獻表達了讚賞。

出席遊行和紀念儀式的還包括紐約中華公所主席伍銳賢、代表華埠州眾議員李荣恩(Grace Lee)的民主黨州委員會委員葉海帆以及多名前任華裔退伍軍人會主席。

退伍軍人會主席黃健中呼籲政府和社會各界關注老兵境遇，多名紐約民代響應。(記者許君...
退伍軍人會主席黃健中呼籲政府和社會各界關注老兵境遇，多名紐約民代響應。(記者許君達╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動旨在紀念為國捐軀的同袍並迎接退伍軍人日，隊伍自紐約中華公所出發，沿勿街南行，最後抵達劉國樑廣場的華裔軍人忠烈坊前舉行致敬儀式。

  • 該會通常每年在華埠舉辦3次遊行與紀念活動，時間分別在國殤日、退伍軍人日及9.11紀念日前後，以表彰殉職與返鄉的美國軍人。

  • 與會者指出，老兵常面臨精神健康、自殺、住房惡劣、食物不足與健保資源匱乏等問題，呼籲市府增加服務，也鼓勵社會以雇用和支持生意來幫助他們。

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