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遭駭數日 皇后區圖書館Wi-Fi恢復、網路仍斷

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區公共圖書館近日遭勒索軟體攻擊，導致全區66個分館的網路系統及多項數位服務中...
皇后區公共圖書館近日遭勒索軟體攻擊，導致全區66個分館的網路系統及多項數位服務中斷。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區公共圖書館遭勒索軟體攻擊後，66個分館部分服務已恢復，但網站、App、館內電腦與電子資源仍受影響，全面復原時間未定。

皇后區公共圖書館(Queens Public Library)近日遭勒索軟體攻擊，導致全區66個分館的網路系統及多項數位服務中斷。經過數日搶修，截至8日，館方已恢復免費Wi-Fi及借還書設備，但官方網站、手機應用程式、館內電腦及電子媒體服務仍無法正常使用，系統全面恢復時間尚未確定。

皇后區圖書館系統4日發生大規模網路故障，館方隨後證實事件與勒索軟體攻擊有關。受影響服務包括官方網站、手機App、館內公共電腦、電子書及其他數位資源，連一般借還書作業也一度受到波及。館方表示，目前所有66個分館仍依原定時間開放，包括法拉盛、貝賽、森林小丘及牙買加中央圖書館等分館，民眾可以繼續到館使用已恢復的服務。

根據最新公告，免費無線網路已在所有開放中的分館恢復，借書及還書設備也重新運作。不過，民眾目前仍無法透過系統續借館藏，部分線上及實體活動也可能受到影響。館方提醒，紐約市公共圖書館系統已取消一般借閱資料的逾期罰款，因此讀者不必因暫時無法續借而擔心產生逾期費用。但遺失資料等其他借閱規定，仍須依館方政策處理。

對依賴公共圖書館使用電腦、查詢工作機會或取得線上學習資源的居民而言，館內電腦服務持續中斷，可能帶來不便。皇后區圖書館也提供多語言館藏及社區教育活動，網站及數位資源受影響，讓部分讀者必須改以電話或親自到館查詢資訊。

勒索軟體通常透過加密電腦或網路資料，阻止使用者正常存取系統，再試圖向受害機構索取贖金。目前當局尚未公布這次攻擊的責任組織，也未證實是否有讀者個人資料外洩或收到贖金要求。皇后區公共圖書館總裁暨執行長沃爾科特(Dennis Walcott)表示，館方正與紐約市警、聯邦調查局及網路安全專家合作處理攻擊事件並恢復系統。

據介紹，服務完全恢復可能還需要一段時間，館方暫無法提供確切日期。

精華 FAQ

  • 館方證實系統故障源於勒索軟體攻擊，導致全區66個分館的網路、網站、App、公共電腦與多項數位服務中斷，連部分借還書作業也一度受影響。

  • 目前所有開放中的分館已恢復免費Wi-Fi與借還書設備，但官方網站、手機應用程式、館內公共電腦、電子書與其他數位資源仍無法正常使用。

  • 讀者暫時無法透過系統續借館藏，部分線上與實體活動也可能受影響；但紐約市公共圖書館已取消一般借閱資料逾期罰款，因此不必擔心因無法續借而被收費。

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