自稱友人 皇后區男涉盜走病危老婦房產

皇后區一名男子趁高齡寡婦在家接受臨終安寧照護期間，涉嫌與同夥偽造房契，竊取其持有近40年的住宅。此為示意圖。(記者許振輝／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區男子奎米斯承認與同夥偽造房契，趁高齡寡婦病中盜走其住宅並詐得貸款，成為紐約新房契盜竊法首宗定罪案件。

皇后區 一名男子被控趁高齡寡婦在家接受臨終安寧照護期間，與同夥偽造房契，竊取該老婦擁有近40年的住宅，並取得逾55萬元抵押貸款。紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)日前宣布，被告男子已認罪，成為紐約州新刑事房契盜竊法實施以來首宗定罪案件，遭竊住宅也將歸還受害者家屬。

司法文件顯示，現年40歲的皇后區男子奎米斯(Victor Quimis)，與69歲的曼哈頓 女子羅伊(Deepa Roy)合作，偽造居住在皇后區邱園山(Kew Gardens Hills)的寡婦貝爾瓦尼(Renuka Bherwani)簽名，將她的住宅非法轉移至兩人名下。

貝爾瓦尼與已故丈夫自1986年起持有該住宅。2020年，她因健康問題開始接受居家照護，並於2021年授權兒子卡馬爾(Kamal Bherwani)及兒媳處理財務事務。

調查發現，羅伊自2022年起以貝爾瓦尼友人身分出入住宅，2024年夏季更曾要求搬進屋內空房，但遭家屬拒絕。同年10月，兩被告偽造房契，假冒貝爾瓦尼簽名，將房屋無償轉移至自己名下，並偽造公證人簽名及其他房產過戶文件。

兩個月後，兩人又利用第二份偽造房契，將該住宅轉移至奎米斯持有的Hunter Studios & Developer Corp.公司名下。奎米斯隨後將該住宅抵押，取得55萬2500元貸款。在償還原有貸款及相關債務後，奎米斯將剩餘的31萬2037元轉入公司帳戶供其個人使用。羅伊據稱也從中獲得至少1萬5000元。

這起房產盜竊案直到2024年12月才被曝光。當時貝爾瓦尼的兒子及兒媳在家中拆閱郵件，發現紐約市環保局寄給奎米斯的信件，祝賀他成為「新屋主」，家屬隨後才察覺異狀，並向州檢察長辦公室報案。貝爾瓦尼於2025年6月過世。

奎米斯5日在皇后區州高等法院承認兩項一級重竊罪及一項二級住宅抵押貸款詐欺罪，法庭定於2027年1月15日宣判。奎米斯將面臨一年半至四年半刑期。

檢方表示，宣判時，法庭將同時撤銷兩份偽造房契，使住宅產權歸還貝爾瓦尼家屬，並尋求撤銷相關抵押貸款。共同被告羅伊否認指控，預計2027年2月8日受審。