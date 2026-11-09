白石鎮50年糕餅老店 4萬元員工薪資遭竊

皇后區白石鎮一家經營超過50年的老字號糕餅店，5日凌晨遭蒙面竊賊闖入，損失超過4萬元現金。圖為遭竊餅店Cascon Cheesecake。（取自Google Map）

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區白石鎮老店Cascon Cheesecake凌晨遭竊賊闖入，翻找約2小時後偷走超過4萬元，其中大部分原為員工薪資，令店家與社區都相當震驚。

皇后區 白石鎮(Whitestone)一家經營超過50年的老字號糕餅店Cascon Cheesecake，5日凌晨遭蒙面竊賊闖入，損失超過4萬元現金，其中大部分是店家預留給員工的薪資。嫌犯在店內翻找約兩小時，監視器拍下整個過程。店家表示，眼看感恩節 與聖誕節 將至，原本準備讓員工安心過節的薪資款遭竊，讓業者既憤怒又難過。

遭竊的Cascon Cheesecake位於白石鎮第七大道交149街處，自1975年開業，經營各式起司蛋糕、生日蛋糕及節慶糕點，是當地居民熟悉的老店。

根據店家說法，嫌犯5日凌晨2時過後，從店面後方或地下室進入，隨後上樓翻找收銀機、抽屜及保險箱，將存放在不同位置的現金幾乎全部取走。店家提供的監視器畫面顯示，竊賊在店內來回搜尋，甚至搬動收銀機，整個犯案過程持續約兩小時。直到當天清晨5時左右，一名員工抵達店面，發現店內遭人翻動、地上散落大量文件，才通知老闆並報警。

店主埃雷拉(Mickey Herrera)表示，員工發現異狀時相當害怕，立刻致電告知。他隨後趕到店內查看，才發現大筆現金不翼而飛。經理喬伊(Andy Gioe)指，被偷走的現金超過4萬元，原本分別存放在保險箱、抽屜及收銀機內，竊賊幾乎將所有存放現金的位置搜遍。他表示，店內約有十名員工，業者原本已準備約四周薪資，希望在年底假期前發放，讓大家可以提前採購節慶用品、安心與家人過節，如今卻遭竊賊全部拿走。

據介紹，這家老店雖設有鐵門、外部攝影機及多支店內監視器，仍未能阻止竊賊入侵。

附近顧客得知消息後，也對老店遭竊感到震驚。有居民表示，這家糕餅店多年來是社區重要的一部分，許多人在生日、感恩節及聖誕節都會來此購買蛋糕，如今發生如此重大損失，令人難過。

截至發稿時，案件仍在調查中，警方尚未公布嫌犯身分或逮捕消息，店家希望監視器影像能協助警方盡快找到犯案者。