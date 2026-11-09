白石鎮50年糕餅老店 4萬元員工薪資遭竊
皇后區白石鎮老店Cascon Cheesecake凌晨遭竊賊闖入，翻找約2小時後偷走超過4萬元，其中大部分原為員工薪資，令店家與社區都相當震驚。
AI摘要
文章摘要整理：
皇后區白石鎮老店Cascon Cheesecake凌晨遭竊賊闖入，翻找約2小時後偷走超過4萬元，其中大部分原為員工薪資，令店家與社區都相當震驚。
皇后區白石鎮(Whitestone)一家經營超過50年的老字號糕餅店Cascon Cheesecake，5日凌晨遭蒙面竊賊闖入，損失超過4萬元現金，其中大部分是店家預留給員工的薪資。嫌犯在店內翻找約兩小時，監視器拍下整個過程。店家表示，眼看感恩節與聖誕節將至，原本準備讓員工安心過節的薪資款遭竊，讓業者既憤怒又難過。
遭竊的Cascon Cheesecake位於白石鎮第七大道交149街處，自1975年開業，經營各式起司蛋糕、生日蛋糕及節慶糕點，是當地居民熟悉的老店。
根據店家說法，嫌犯5日凌晨2時過後，從店面後方或地下室進入，隨後上樓翻找收銀機、抽屜及保險箱，將存放在不同位置的現金幾乎全部取走。店家提供的監視器畫面顯示，竊賊在店內來回搜尋，甚至搬動收銀機，整個犯案過程持續約兩小時。直到當天清晨5時左右，一名員工抵達店面，發現店內遭人翻動、地上散落大量文件，才通知老闆並報警。
店主埃雷拉(Mickey Herrera)表示，員工發現異狀時相當害怕，立刻致電告知。他隨後趕到店內查看，才發現大筆現金不翼而飛。經理喬伊(Andy Gioe)指，被偷走的現金超過4萬元，原本分別存放在保險箱、抽屜及收銀機內，竊賊幾乎將所有存放現金的位置搜遍。他表示，店內約有十名員工，業者原本已準備約四周薪資，希望在年底假期前發放，讓大家可以提前採購節慶用品、安心與家人過節，如今卻遭竊賊全部拿走。
據介紹，這家老店雖設有鐵門、外部攝影機及多支店內監視器，仍未能阻止竊賊入侵。
附近顧客得知消息後，也對老店遭竊感到震驚。有居民表示，這家糕餅店多年來是社區重要的一部分，許多人在生日、感恩節及聖誕節都會來此購買蛋糕，如今發生如此重大損失，令人難過。
截至發稿時，案件仍在調查中，警方尚未公布嫌犯身分或逮捕消息，店家希望監視器影像能協助警方盡快找到犯案者。
案件發生在白石鎮第七大道交149街的Cascon Cheesecake，這家糕餅店自1975年營業至今，長年販售起司蛋糕、生日蛋糕與節慶糕點，是當地熟悉的老字號。 依店家說法，竊賊在5日凌晨2時後疑似從後方或地下室進入，接著翻查收銀機、抽屜與保險箱，前後約2小時，最後偷走超過4萬元現金。 因為被偷走的大部分現金原本是要發給約10名員工的4周薪資，店家本想讓員工在感恩節與聖誕節前安心過節，沒想到全部遭竊，衝擊相當大。
精華 FAQ
案件發生在白石鎮第七大道交149街的Cascon Cheesecake，這家糕餅店自1975年營業至今，長年販售起司蛋糕、生日蛋糕與節慶糕點，是當地熟悉的老字號。
依店家說法，竊賊在5日凌晨2時後疑似從後方或地下室進入，接著翻查收銀機、抽屜與保險箱，前後約2小時，最後偷走超過4萬元現金。
因為被偷走的大部分現金原本是要發給約10名員工的4周薪資，店家本想讓員工在感恩節與聖誕節前安心過節，沒想到全部遭竊，衝擊相當大。
上一則
妻女命喪布碌崙華人公寓大火 連江同鄉會伸援手
下一則