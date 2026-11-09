我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

妻女命喪布碌崙華人公寓大火 連江同鄉會伸援手

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙華人公寓大火奪命六人， 連江同鄉會援助死者家屬。(連江同鄉會提供)
布碌崙華人公寓大火奪命六人， 連江同鄉會援助死者家屬。(連江同鄉會提供)

布碌崙(布魯克林)一公寓5日凌晨發生大火，奪去六名華人租客的生命，其中包括剛從福建連江縣移民美國僅一年多的一對母女。聞知消息後，美國連江同鄉會主席張雲與多名會員日前在日落公園會見遇難者家屬朱朝財，送上慰問和捐款。

朱朝財在北卡州工作。據他回憶，火災發生當日，一位住在8大道的朋友打電話告知其妻女住的房子起火了，於是他趕緊給妻子打電話，但無法接通。此後，另一位朋友亦來電說，他妻子沒去上班。朱朝財隨後緊急飛回紐約尋找妻女。

朱朝財來美七年，最近剛剛申請為妻子和女兒申請了赴美許可。她們去年5月來到紐約，剛搬入發生火災的住宅3個多月。她的女兒年僅21歲，妻女兩人生前都在物流公司工作。

張雲代表連江同鄉會向朱朝財捐贈1000元，以解其燃眉之急。張雲表示，他知道朱先生還有一個兒子在中國，並將與民代聯絡，幫助孩子辦好護照盡早來美。候任州眾議員、現任市議員莊文怡辦公室社區聯絡員謝曉瓊表示，辦公室幫助朱朝財申請了一筆應急金，近日會到帳；辦公室同時也會協助朱朝財的兒子申請赴美簽證，並為其提供法律方面的諮詢。

布碌崙 華人 8大道

上一則

近期活動

下一則

白石鎮50年糕餅老店 4萬元員工薪資遭竊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

住戶糾紛釀悲劇？布碌崙華人住宅大火 倖存者認有人縱火

住戶糾紛釀悲劇？布碌崙華人住宅大火 倖存者認有人縱火
布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池

布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池
布碌崙日落公園華人住宅大火6死9傷 曾3度被投訴違法分租

布碌崙日落公園華人住宅大火6死9傷 曾3度被投訴違法分租
日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡

日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡

熱門新聞

紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

2026-11-02 16:50
紐約州長霍楚(中)3日選舉日上午走訪法拉盛第22公立小學投票所，與市議員黃敏儀(左)、州參議員劉醇逸(右)一同向選民致意。(記者戴慈慧／攝影)

霍楚壓倒性擊敗布萊克曼 連任紐約州長

2026-11-04 06:12
日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡。（記者 胡聲橋╱攝影 ）

日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡

2026-11-05 09:50
28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 落網兇嫌竟在公立小學任職

2026-11-07 13:47
布碌崙華社一住宅發生三級火災，致六死。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池

2026-11-06 06:03
圖為機場免稅店示意圖。（路透）

旅客自助結帳還要多付「員工福利費」？甘迺迪機場挨轟

2026-11-05 15:58

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職