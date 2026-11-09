妻女命喪布碌崙華人公寓大火 連江同鄉會伸援手

布碌崙華人公寓大火奪命六人， 連江同鄉會援助死者家屬。(連江同鄉會提供)

布碌崙 (布魯克林)一公寓5日凌晨發生大火，奪去六名華人 租客的生命，其中包括剛從福建連江縣移民美國僅一年多的一對母女。聞知消息後，美國連江同鄉會主席張雲與多名會員日前在日落公園會見遇難者家屬朱朝財，送上慰問和捐款。

朱朝財在北卡州工作。據他回憶，火災發生當日，一位住在8大道 的朋友打電話告知其妻女住的房子起火了，於是他趕緊給妻子打電話，但無法接通。此後，另一位朋友亦來電說，他妻子沒去上班。朱朝財隨後緊急飛回紐約尋找妻女。

朱朝財來美七年，最近剛剛申請為妻子和女兒申請了赴美許可。她們去年5月來到紐約，剛搬入發生火災的住宅3個多月。她的女兒年僅21歲，妻女兩人生前都在物流公司工作。

張雲代表連江同鄉會向朱朝財捐贈1000元，以解其燃眉之急。張雲表示，他知道朱先生還有一個兒子在中國，並將與民代聯絡，幫助孩子辦好護照盡早來美。候任州眾議員、現任市議員莊文怡辦公室社區聯絡員謝曉瓊表示，辦公室幫助朱朝財申請了一筆應急金，近日會到帳；辦公室同時也會協助朱朝財的兒子申請赴美簽證，並為其提供法律方面的諮詢。