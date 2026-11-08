市議會擬設社區安全局 分擔警方緊急應對

市議會近日舉行一系列聽證會，討論成立「社區安全局」(Department of Community Safety)的提案，推動以社區服務及專業人員分擔部分緊急求助，讓警員集中處理嚴重罪案。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 市議會正審議成立社區安全局的提案，盼由受訓人員分擔部分緊急求助與衝突調解，讓警員專注嚴重罪案；曼達尼雖已設辦公室，仍未完成獨立局處。

市議會近日舉行一系列聽證會，討論成立「社區安全局」(Department of Community Safety)的提案，推動以社區服務及專業人員分擔部分緊急求助，讓警員集中處理嚴重罪案。該提案目前仍待審議，尚未獲表決通過。這也是市長曼達尼 (Zohran Mamdani)尚未完全兌現的競選承諾；他今年已成立社區安全辦公室，但距離獨立市府機構仍有一步之遙。

由市議員萊斯勒(Lincoln Restler)主提的403號提案，要求五區各至少設一個每天24小時、每周七天運作的辦事處，由受過相應訓練的人員提供外展、服務轉介及緊急應對。外勤工作包括社區安全巡邏、按需要陪同行人，以及在不太可能立即危及公眾安全的情況下調解衝突。

萊斯勒說，市警目前幾乎被要求處理所有問題，分散了預防及偵破暴力犯罪 的精力。他希望新局擴大與市府「危機管理系統」(Crisis Management System)合作的非牟利機構防暴工作，整合遊民 、心理健康等跨部門服務，並由專責人員全天候回應緊急求助、緩和現場衝突。市議會提案頁列有35名議員提案支持。

不過，全天候設點並不等於所有精神健康報案都會改由新局接手。提案規定，新局須依市長或其指定人員訂定的程序，補充及支援部分緊急求助的應對，並與執法及急救單位協調，未直接排除市警職權。

曼達尼競選時提出，讓911調度員在更多適合的精神危機及其他緊急個案中，派遣非執法人員處理。相關爭論源於多宗家屬為精神危機中的親人報警求助，當事人卻遭警員開槍的事件。

曼達尼3月19日簽署行政令，先在市長辦公室內設立社區安全辦公室，統籌槍枝暴力及仇恨犯罪預防、受害者服務、家暴與精神健康等工作，也協調包括B-HEARD在內的精神危機應對計畫。這項行政安排與本次擬以立法成立獨立局處，性質及職權並不相同。