法官令市府履行ICE傳票 提供篩選後收容所住民資料

ICE最初要求兩所市營收容所男性住民的姓名及出生日期，市府指其缺乏正當調查目的，拒絕交付。圖為曼哈頓下城一處收容所。(取自市長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 曼哈頓聯邦法官准許ICE傳票獲部分執行，要求市府交出布朗士收容所資料，但須先由特別專員篩除僅涉重罪者，案件目前只處理資訊調取。

曼哈頓 聯邦法官卡普蘭(Lewis Kaplan)近日裁定，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)政府須履行移民與海關執法局(ICE )的行政傳票，提供布朗士一所遊民收容所的住民資料，但須先由法院指定的特別專員篩選，只向ICE交付涉及特定嚴重犯罪紀錄者的名單，以供調查是否有人可被遣返。

這份裁定涉及布朗士東141街825號的布魯克納收容所(Bruckner shelter)。ICE要求取得男性住民的姓名、出生日期及可協助辨認身分的紀錄，調查是否有住民未經合法許可留美、符合遣返條件。聯邦政府其後同意，由特別專員查核犯罪紀錄，縮小實際交付ICE的名單範圍。

依裁定記載，篩選涉及的八類罪行為謀殺、誤殺、強姦、搶劫、襲擊、重大竊盜、入屋盜竊及襲擊執法人員。ICE先前要求的犯罪紀錄不以案件已定罪為限。被列入查核範圍並不代表當事人已遭定罪，或已被認定為無證移民。

雙方爭議始於2025年8月。ICE最初要求兩所市營收容所男性住民的姓名及出生日期，市府指其缺乏正當調查目的，拒絕交付。ICE其後數度調整要求，市府仍認為，要求市府查明住民國籍及犯罪紀錄，等同替聯邦政府進行耗時且昂貴的調查。此次訴訟針對的是同年10月6日發出的傳票。

卡普蘭指出，市府未證明提供名單會造成不當負擔。考量ICE同意由特別專員篩選，以及法院對執法機關判斷調查相關性的尊重，他認為傳票所涉事項與執行聯邦移民法具有實質關聯，因此准予強制執行，但須加入特別專員的限制機制。

裁定要求雙方在14天內提交方案，訂明特別專員的任命及報酬安排。這一期限是提出執行方案的期限，並非要求市府在14天內直接向ICE交付全體住民資料。案件目前處理的是資料調取，並未裁定任何住民應被遣返。