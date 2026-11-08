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布碌崙女跑者割頸亡 落網兇嫌竟任職公立小學

記者馬璿╱紐約報導
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28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢...
28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

AI摘要

文章摘要整理：

28歲女子蘇亞雷斯在布碌崙慢跑時遭刺頸身亡，27歲嫌犯莫哈西布被控二級謀殺；警方指他任職公校助理，並循監視器與垃圾證據逮人。

28歲女子蘇亞雷斯(Katie Suarez)10月30日晚間，在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺，送醫後不治。警方本月7日逮捕疑涉案的27歲男子莫哈西布(Sayed Mohassib)，並以二級謀殺罪起訴。

據警方消息人士透露，莫哈西布目前在離案發地點僅數個街區的第200公立小學擔任教師助理。他曾短暫任職市警局，後來在陸戰隊因心理狀況不適任被退役。

據NBC引述兩名執法消息人士，莫哈西布向警方供稱，案發時曾帶刀沿著貝爾特公路(Belt Parkway)步行，之後失去意識，醒來時「滿身是血」。警方認為他已丟棄凶刀，目前正在新澤西州一處垃圾場搜尋。

消息人士指出，步道附近的監視器拍到一名男子在案發一帶來回走動，警方循影片追到一家理髮店，從店裡取得他的身分資料。住處附近的監視器也拍到他在案發當晚丟棄數袋垃圾，警方因此搜查一艘環衛局駁船，翻找幾天前收走的垃圾，尋找證據。

警方在調閱影片後，循線在他位於新澤西州的住處逮捕他。警方相信他把刀丟進垃圾後，刀子先被運往史泰登島的垃圾掩埋場，再轉運到新澤西州的垃圾場。

據消息人士透露，莫哈西布在行凶後仍照常回學校上班。同事發現他說話語無倫次、舉止異常，曾向警方通報，但他並非因校園通報被捕。

據悉，莫哈西布在加入市警局前就曾在公立學校擔任助理。他2022年進入市警局，只工作一個月就離職，轉投陸戰隊，之後被認定心理狀況不適任而退役。他曾想重返市警局，但申請遭拒，於是回到市教育局(DOE)任職。

警方表示，目前已知莫哈西布與蘇亞雷斯唯一的關聯是兩人都曾就讀布碌崙學院(Brooklyn College)，但不清楚兩人是否認識。

據調查，蘇亞雷斯當天從道明銀行(TD Bank)下班，與母親會合換上運動服後，先行出發慢跑。晚間7時56分，她接到父親來電，說自己幾分鐘就回來，警方相信她約在8時15分遇襲。因她遲遲未現身，父母分頭尋找，最後父親在附近樹下發現她，頸部有兩處刀傷。

蘇亞雷斯送醫後被宣告腦死，家屬讓她靠維生系統維持，以便捐贈器官，她於本月2日離世。

精華 FAQ

  • 警方已逮捕27歲男子莫哈西布，並以二級謀殺罪起訴；他被指與28歲的蘇亞雷斯在巴斯海灘濱海綠道遇襲案有關。

  • 消息指出，警方認為他可能把凶刀丟入垃圾後被運走，因此追查住處丟垃圾畫面，並搜查環衛局駁船與新澤西垃圾場找刀具與相關證據。

  • 他被指案發時任職第200公立小學教師助理，行凶後仍照常上班；此前曾短暫任市警局，又在陸戰隊因心理狀況不適任被退役。

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