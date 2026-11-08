冒充警員騙個資 檢警：AI能模仿親友聲音

皇后區地檢署詐欺局長者詐欺組協調員威克斯表示，近期接獲數名受害者反映，有騙徒假冒美國政府機構或中國官員。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約警方在法拉盛舉辦防詐講座，提醒民眾警惕冒充警員、政府官員、AI仿聲及虛擬貨幣投資等新舊詐騙手法。

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)7日在法拉盛 舉辦防罪講座，邀請紐約市警109分局及皇后區 地檢署介紹近期詐騙手法，包括冒充警員、政府官員索取個資或保證金，以及利用虛假投資平台誘騙民眾匯款，提醒華人 及長者提高警覺。

109分局防罪警員維奇(John Vlaovich)表示，騙徒可偽造分局電話號碼，接通後自稱警員，甚至報出姓名及警徽編號，謊稱民眾銀行帳戶涉及可疑活動，要求提供資料核實。他提醒，即使來電顯示為警局、銀行或公用事業公司，也不代表電話真實，切勿透露生日、社會安全號碼及銀行帳號。

隨著人工智慧(AI)技術發展，騙徒還能模仿親友聲音，謊稱家人遭遇緊急事故，要求立即付款。警方建議先掛斷電話，直接向親友求證，並定期檢查銀行及信用卡帳單，留意不明交易。

皇后區地檢署詐欺局長者詐欺組協調員威克斯(Daren B. Wilkes)表示，近期接獲數名受害者反映，有騙徒假冒美國政府機構或中國官員，聲稱當事人正受到調查，必須返回中國或其他國家，若不願返回，便須支付保證金。他強調，政府不會以這種方式要求民眾繳錢解決調查，騙徒正是利用恐懼催促受害者匯款。

另一種常見手法是虛擬貨幣投資詐騙。威克斯表示，騙徒透過電話、社群媒體或網路交友接近受害者，自稱投資專家，保證低風險、高回報，再誘導對方下載由騙徒控制的投資平台。

他舉例，受害者投入1000元後，平台可能顯示資產短短數日增至5000元，令人誤以為獲利而不斷追加資金。然而，獲利數字全屬虛構，款項實際上直接進入騙徒帳戶，已有受害者因此損失畢生積蓄。

威克斯提醒，騙徒常冒充政府機構、銀行或熟人，以恐嚇或高額獲利誘惑民眾。他建議接到可疑電話時，先停止操作、核實資訊，再向可信任的人徵詢意見；即使尚未匯款，也可聯繫地檢署或轄區警局求助。